Gás natural aumenta 6,4% a partir de outubro no mercado regulado

A ERSE anunciou esta segunda-feira que o gás natural vai aumentar 6,4% entre 1 de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027 no mercado regulado. É a terceira subida mais elevada dos últimos cinco anos, depois de 2022-23 com a invasão russa da Ucrânia (10,7%) e de 2024-25 (6,9%).

Com um consumo igual ou inferior a 10.000 m3/ano, o regulador estima aumentos mensais de 0,91 euros a 1,62 euros consoante seja um casal sem filhos ou uma família com dois filhos – as tipologias de consumo mais representativas deste mercado. A fatura média mensal passa assim, a partir de outubro, a ser de 17,38 euros e 32,53 euros para um casal sem e com dois filhos, respetivamente.

Nos últimos cinco anos, a variação média anual foi de 5,3% no preço final, indica a ERSE. O conflito no Médio Oriente é a principal justificação para o novo aumento dos preços acima de 6%. “Este contexto de incerteza e de disrupção efetiva na oferta aumenta a complexidade do exercício de previsão dos preços do petróleo”, refere a nota do regulador.

O preço do gás, explica o regulador, é “condicionado por contratação histórica de longo prazo em regime de take or pay, anterior à abertura de mercado, entre a Galp e a Nigéria”.

No final de junho de 2025, a ERSE indica que continuavam no mercado regulado cerca de 437 mil consumidores. Neste segmento destacam-se os clientes domésticos e pequenos negócios.

Já no mercado liberalizado existiam, na mesma data, cerca de 1,131 milhões de clientes, ou seja, aproximadamente 93,3% do consumo total do país. Os preços são, neste caso, decididos entre os clientes e empresas do setor mas há uma rubrica na fatura, regulada pela ERSE, que também terá um aumento: a tarifa de acesso às redes sobe em média “0,098 cêntimos de euro por kilowatt-hora para os clientes de baixa pressão – com consumos abaixo de 10.000 m3/ano.

A ERSE salienta que os comercializadores reveem “normalmente” os preços em outubro e que esse mês é uma “boa altura para comparar as ofertas disponíveis”, em particular no simulador de preços de energia do próprio regulador.

Para os clientes não-domésticos (com consumos acima de 10.000 m3/ano), a tarifa de acesso às redes terá aumentos médios até “0,026 cêntimos de euros por quilowatt-hora”.

Os clientes com tarifa social continuam a ter “um desconto de 31,2%”, quer no mercado regulado quer no mercado livre. A partir de outubro de 2026, a ERSE aponta que a fatura média mensal de um casal sem filhos e com dois filhos, com tarifa social, passa a ser de 7,19 euros e 13,68 euros, respetivamente.