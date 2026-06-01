Greve geral paralisa quatro linhas do Metro do Porto

A greve geral convocada para terça-feira, 3 de junho, vai provocar fortes constrangimentos na operação do Metro do Porto, que manterá apenas serviço parcial nas linhas Azul e Amarela.

O Metro do Porto anunciou esta segunda-feira que as linhas Verde, Vermelha, Violeta e Laranja estarão sem circulação durante todo o dia. Já a Linha Amarela funcionará entre Santo Ovídio e o Hospital de São João, enquanto a Linha Azul assegurará serviço entre as estações da Senhora da Hora e do Estádio do Dragão.

Apesar da paralisação, o Metro do Porto garante frequências de 15 minutos entre as 7h00 e as 20h00 nas duas linhas em funcionamento. Entre as 6h00 e as 7h00 e entre as 20h00 e a meia-noite, o metro irá circular com intervalos de 30 minutos.

Os efeitos da greve vão sentir-se também na noite anterior, uma vez que a operação será encerrada mais cedo, a 2 de junho, com as últimas partidas em toda a rede a ocorrerem entre as 22h00 e as 23h00.

A empresa prevê retomar o funcionamento normal de toda a rede no dia 4 de junho.

O Metro do Porto adianta ainda que, previsivelmente, a linha Boavista–Império do metroBus não estará em funcionamento no dia da greve. Já o serviço de transportes alternativos entre o ISMAI e a Trofa manterá a oferta habitual de um dia útil.