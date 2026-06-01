Habitação no Algarve: pouca oferta, e do tipo errado

Em 2005, no pico do ciclo, concluíram-se 9200 fogos novos no Algarve. Em 2024, depois de uma recuperação consistente desde a pandemia, ficámos em 1800 o que é menos do que se construía em quase todos os anos da década de 1990. Mas a Guarda também construiu pouco em 2024, e Portalegre ainda menos, e nem por isso os preços nessas regiões dispararam tanto como no Algarve. Então o que diferencia esta região? A diferença está no nível e na qualidade da procura, e no tipo de oferta que essa procura permite construir.

Os números atuais, segundo o idealista de janeiro de 2026: preço mediano de 3870 euros por metro quadrado no Algarve (4567 em Loulé, 4434 em Lagos, 3435 em Faro). Em São Brás de Alportel, no interior, os preços subiram 25,5% num único ano. A média do preço de um T2 na região anda perto dos 310 mil euros. Para o salário mediano líquido em Portugal, cerca de 13700 euros anuais, são mais de vinte anos de ordenado inteiro (sem contar quaisquer outras despesas).

A explicação fácil culpa o investidor estrangeiro (o que tem alguma razão). Cerca de 20% das casas vendidas no Algarve em 2025 foram para compradores sem domicílio fiscal em Portugal, contra menos de 5% no resto do país. Em Lagos e Tavira, a quota estrangeira ultrapassa 80% das transações em novos empreendimentos. Os britânicos pagaram em média 512 mil euros por casa em 2025 e os americanos 479 mil, enquanto que o português paga cerca de 234 mil. Esses números explicam o segmento topo do mercado.

Mas para perceber porque é que uma casa em São Brás sobe 25% num ano, longe de uma alta pressão turística premium, é preciso olhar para a demografia. Entre 2011 e 2021, o Algarve foi a região que mais ganhou população em Portugal, com um crescimento de 3,6%, enquanto o país no seu conjunto recuou 2,1%. Só o Algarve e a área de Lisboa subiram. Desde 2021, a tendência acelerou. A população estrangeira residente passou de cerca de 105 mil pessoas para mais de 125 mil em 2024, o equivalente a 25,9% do total regional. Em Vila do Bispo, são 41% da população. Em Albufeira, 37%. E isto antes de contar com o efeito turístico sazonal, que mais do que triplica a procura efetiva de habitação durante seis meses por ano.

E a oferta habitacional não acompanhou este crescimento. Quando a procura cresce a este ritmo e o número de fogos novos não chega ao patamar dos anos 1990, os preços só podem subir. É a aritmética básica do mercado.

Há, porém, um segundo nível que explica a parte qualitativa desta crise. Em Portalegre, um promotor que invista numa vivenda de meio milhão de euros fica com ela em stock vários meses, porque não é fácil encontrar quem pague esse valor. Em Loulé, a mesma vivenda vende-se em poucas semanas. Na Quinta do Lago, o preço por metro quadrado em novos empreendimentos passa dos 15 mil euros. A procura no Algarve cresce em quantidade e desloca-se para o segmento alto e os promotores respondem racionalmente: constroem para quem paga e onde as rentabilidades são maiores

É matemática de margem e do risco. Um lote de 1000 m² pode produzir uma vivenda por 1 milhão de euros, ou quatro apartamentos a 250 mil cada. A vivenda vende em semanas. Os apartamentos precisam de quatro famílias com capacidade financeira num mercado em que o salário regional é dos mais baixos do país. Um promotor racional tende a escolher a primeira opção.

O pacote fiscal da habitação aprovado em janeiro de 2026 tem o diagnóstico parcial. IVA de 6% na construção para habitação própria, isenção total de IMT para jovens até 35 anos em imóveis até 330 mil euros, apoios ao build-to-rent, isenção de mais-valias quando o valor da venda é reinvestido em arrendamento controlado até 2300 euros mensais. São medidas defensáveis, mas falham no essencial. Estimulam a procura num mercado onde a oferta acessível é estruturalmente residual. O crédito jovem que arrancou em agosto de 2024 já mostrou o efeito previsível: nos imóveis abaixo dos 330 mil euros, os preços subiram mais depressa do que a média. Quem entra com subsídio público acaba a pagar parte desse subsídio embutido no preço.

O que falta é forçar a oferta no segmento que o mercado sozinho não vai produzir. Facilitar e acelerar dramaticamente o licenciamento de novas construções será a medida que poderá ter mais impacto e a única que fará realmente diferença! Medidas auxiliares poderiam ser build-to-rent público, ou ligar mais fundos do Algarve 2030 a metas habitacionais municipais (com bloqueio de fundos para quem não cumprir?) e potencialmente restrições (temporárias) ao alojamento local nas zonas de maior pressão, como já se fez em Lisboa.

Tenho escrito nesta coluna sobre o Algarve como polo emergente de tecnologia e inovação. As ambições estão alinhadas com os fundos europeus disponíveis e com um tecido empresarial que cresce a um ritmo histórico. Há um teste simples, contudo, que separa as regiões que conseguem dar este salto das que não conseguem: uma engenheira de software a ganhar 2000 euros líquidos por mês consegue arrendar uma casa num raio razoável do emprego e ficar com dinheiro para viver uma vida confortável? Se a resposta for não, o tech hub fica em vitrine, e os melhores acabam por sair.

A habitação no Algarve passou a ser, mais do que um problema social, a maior restrição à competitividade económica da região. Resolver esta restrição é condição prévia para tudo o que o discurso sobre inovação e diversificação económica continua a prometer.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Joaquim Nascimento é CEO da Kapisci, Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e Presidente da associação Algarve Evolution. Licenciado em Economia no ISEG e MBA na Manchester Metropolitan University.