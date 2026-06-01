Hospital Universitário Rey Juan Carlos incorpora com sucesso a cirurgia robótica num dos procedimentos mais complexos da cirurgia digestiva

Uma das intervenções mais complexas em cirurgia digestiva e hepatobiliopancreática, indicada em pacientes selecionados com tumores localizados na área periampular, na cabeça do pâncreas, no ducto biliar distal, na ampola de Vater ou no duodeno.

Conforme relatado, a intervenção foi realizada num doente de 71 anos e permitiu a remoção, por abordagem robótica, da cabeça do pâncreas, parte do estômago, da vesícula biliar, do ducto biliar extra-hepático, do duodeno, dos primeiros centímetros do jejuno e dos gânglios regionais próximos desta área anatómica.

A evolução pós-operatória foi favorável. “O paciente permaneceu hospitalizado durante oito dias e não apresentou complicações cirúrgicas”, explicou o Dr. Camilo Castellón Pavón, subchefe do Serviço de Cirurgia Geral e Sistema Digestivo do hospital Móstole, que liderou a intervenção, com a participação das médicas Ana Muñoz e María Galindo, ambas especialistas do mesmo serviço, com a ajuda do Dr. Pazos, residente do serviço, e tutoria do Dr. Benedetto Ielpo, do Hospital del Mar em Barcelona, sendo um referente nacional em cirurgia robótica pancreática.

“É uma técnica altamente complexa, que requer vasta experiência tanto em cirurgia pancreática aberta como em cirurgia robótica, porque é preciso estar sempre preparado para completar o procedimento abertamente, se necessário”, disse o Dr. Castellón. A intervenção durou nove horas e constituiu um novo passo na consolidação do Programa de Cirurgia Robótica King Juan Carlos, que está a incorporar cada vez mais procedimentos mais complexos no seu portefólio de serviços.

O pâncreas é um dos órgãos mais exigentes do ponto de vista cirúrgico devido à sua localização profunda, no retroperitoneu, e à sua relação com grandes estruturas vasculares, como a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior e a veia cava inferior. A isto junta-se a necessidade de realizar reconstruções e suturas de alta precisão em ductos de calibre muito pequeno, como o ducto pancreático.

Neste contexto, a cirurgia robótica oferece vantagens significativas em relação à abordagem aberta e à laparoscopia convencional. Segundo o Dr. Castellón, “a visão tridimensional e ampliada, juntamente com a eliminação do tremor e a grande precisão dos instrumentos, são especialmente importantes quando as articulações têm de ser feitas em estruturas de apenas dois ou três milímetros.”

Do ponto de vista clínico, a abordagem robótica permite resultados oncológicos comparáveis aos da cirurgia aberta nos pacientes certos, com menos hemorragias, menos dor pós-operatória, incisões mais pequenas, menor risco de hérnia ou eventração associada a incisões grandes e uma recuperação mais rápida, o que se traduz numa estadia hospitalar mais curta e numa melhor experiência do paciente.

A duodenopancreatectomia cefálica robótica não é indicada para todos os doentes, mas em casos selecionados, especialmente em doentes que não são muito obesos, sem cirurgias abdominais relevantes prévias – especialmente no compartimento supramesocol – e com tumores localizados que não envolvem vasos principais, uma vez que estas circunstâncias aumentam a complexidade técnica.

“Os resultados são melhores quando este tipo de patologia é centralizado em hospitais com experiência acreditada”, diz o Dr. Castellón. Neste sentido, o Rei Juan Carlos tem atualmente em funcionamento três plataformas robóticas Da Vinci, uma delas de última geração – o Da Vinci 5, o modelo mais recente deste robô – que reflete o seu compromisso com a inovação e a incorporação de novos procedimentos com benefício direto para os pacientes.

Após esta primeira intervenção, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos já realizou um segundo procedimento robótico pancreático que exigiu uma estadia hospitalar mais curta, de cinco dias, também com boa evolução inicial, o que reforça a sua trajetória na cirurgia avançada hepatobiliopancreática, agora também robótica, dentro da Comunidade de Madrid.