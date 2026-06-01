Instituto AP e a Cabify assinam um acordo de colaboração para aproximar o conhecimento sobre mobilidade sustentável da função de assuntos públicos

O instituto AP assinou um acordo de colaboração com a empresa espanhola Cabify com o objetivo de reforçar a ligação entre a formação especializada em assuntos públicos e a realidade empresarial de setores estratégicos, como a mobilidade sustentável. Este acordo estabelece um quadro para a colaboração no desenvolvimento de iniciativas conjuntas de natureza académica, corporativa e informativa.

Como relatado, através desta aliança, os estudantes do instituto AP poderão aprender em primeira mão como os assuntos públicos são geridos numa empresa de mobilidade e tecnologia como a Cabify, cuja atividade é realizada num ambiente altamente regulado, como o transporte urbano.

O acordo inclui diferentes linhas de colaboração, incluindo a participação de profissionais da Cabify em atividades académicas e de formação, a organização de conferências e encontros especializados, a promoção de projetos conjuntos e a incorporação de talento ligado aos programas do instituto AP. Além disso, inclui vantagens específicas para profissionais ligados ao Cabify, como condições preferenciais de acesso aos programas académicos dos institutos AP, e a possibilidade de realizar ações conjuntas de divulgação destinadas a aproximar a formação especializada em assuntos públicos de perfis ligados ao campo da inovação, mobilidade e regulação. Ambas as entidades irão colaborar na identificação de espaços para partilha de conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento profissional para os estudantes.

“Os assuntos públicos são hoje uma função estratégica para empresas que operam em ambientes complexos e inovadores e em constante transformação regulatória. Ter uma empresa como a Cabify dentro do ecossistema do instituto AP permitirá aos nossos estudantes compreender por dentro como se constrói a relação entre negócios, regulação e interesse público”, disse Joan Navarro.

“Apesar de sermos uma empresa jovem, desde que nascemos em Madrid há apenas 15 anos, aprendemos muito rapidamente a importância da função de Assuntos Públicos para o nosso negócio. Queremos ajudar a continuar a profissionalizar uma posição que hoje é estratégica em qualquer empresa, e vemos o AP Institute como um parceiro fantástico para avançar em direção a este objetivo”, explicou David Pérez, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Cabify.

Com esta colaboração, o instituto AP indicou que continua a expandir a sua rede de alianças com empresas e instituições líderes, reforçando um modelo de formação ligado aos grandes debates regulatórios, económicos e sociais que hoje marcam a agenda das organizações.