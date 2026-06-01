Joalharia de alto nível foca-se na rastreabilidade dos diamantes naturais

Tradicionalmente, o valor de um diamante natural tem sido associado a critérios como corte, brilho, clareza e quiromancia. No entanto, a joalharia de alto nível está a passar por uma fase em que estes atributos coexistem com um fator cada vez mais relevante: a confiança na origem das gemas e nos processos que acompanham a sua jornada para se tornarem a peça final.

A rastreabilidade e a certificação consolidam-se como elementos-chave na evolução do setor. Não substituem os critérios gemológicos tradicionais, mas completam-nos num contexto em que o consumidor de luxo está mais informado e exige maior transparência sobre a procedência, seleção e garantias de cada pedra.

O peso dos diamantes no mercado de joalharia também explica a relevância desta evolução. Os diamantes representam aproximadamente um terço das vendas globais de joalharia e espera-se que cresçam entre 4% e 5% ao ano até 2028 (McKinsey, 2026). Num mercado em expansão, origem e confiança tornam-se atributos cada vez mais decisivos.

A indústria do diamante reforçou os seus mecanismos de controlo nos últimos anos para responder a uma crescente procura de transparência. O primeiro grande quadro internacional foi o Processo de Kimberley, em vigor desde 2003, criado para impedir que diamantes brutos usados para financiar conflitos entrassem no comércio legítimo. Segundo a própria organização, os seus participantes representam 99,8% do comércio mundial de diamantes brutos.

A partir dessa base, a indústria avançou para padrões mais amplos de responsabilização. O Responsible Jewellery Council, uma das principais organizações internacionais em joalharia responsável, define critérios éticos, sociais, de direitos humanos e ambientais em toda a cadeia de abastecimento, desde a mina até ao retalho. O seu quadro inclui aspetos como a due diligence, condições de trabalho, saúde e segurança, gestão de riscos e comunicação transparente sobre produtos.

A rastreabilidade é também apoiada por quadros internacionais e certificações independentes como a GIA (Gemological Institute of America), que garantem a consistência e transparência de cada pedra. Além disso, são adicionados sistemas abrangentes para a verificação e deteção de diamantes sintéticos em todas as fases de controlo, que reforçam a autenticidade do diamante natural.

CONFIANÇA

Neste cenário, as grandes casas de joalharia de alta qualidade reforçaram o seu compromisso com estes padrões responsáveis. Em Espanha, empresas como a RABAT refletem esta evolução através de uma seleção cuidadosa de diamantes naturais e gemas certificadas, onde excelência, ciência e responsabilidade convergem, oferecendo ao cliente uma joia cuja qualidade é percebida tanto pelo seu brilho como por tudo o que a sustenta.

Cada pedra é escolhida individualmente, de acordo com critérios de excelência, singularidade e qualidade gemológica, segundo os 4 Cs: cor, nitidez, corte e caratagem. Além disso, os seus diamantes são certificados pela GIA e obtidos eticamente ao abrigo do Processo de Kimberley. Da mesma forma, a sua pertença ao Responsible Jewellery Council insere a empresa num quadro internacional de boas práticas partilhadas por algumas das principais empresas do setor.

Por seu lado, empresas internacionais como Bulgari, Chopard ou Tiffany & Co. também incorporaram nos últimos anos compromissos relacionados com a origem dos materiais, transparência na cadeia de abastecimento e boas práticas na indústria da joalharia. O objetivo comum é responder a uma crescente procura de confiança sem sacrificar a excelência estética de cada peça.

A rastreabilidade tornou-se uma das palavras-chave para compreender o futuro do diamante natural. Beleza, raridade e brilho continuam a ser atributos essenciais; Agora coexistem com outros fatores que ganham peso, como a origem, a seleção responsável, os padrões internacionais e a confiança na empresa que cria a peça.

Assim, a joalharia de alto nível entra numa fase em que o valor de uma pedra preciosa não é medido apenas pelo que é visto, mas também pelo que a sustenta. No diamante natural contemporâneo, a rastreabilidade está a tornar-se parte do valor da peça.