José Mourinho e Cândido Costa juntam-se à Coca-Cola no Mundial

"O Cândido Costa e o José Mourinho representam duas formas muito distintas, mas igualmente autênticas, de viver e comentar o futebol", aponta Diogo Martins, diretor de marketing da Coca-Cola Portugal.

A Coca-Cola acaba de lançar uma nova fase da sua estratégia para o Campeonato do Mundo FIFA 26 em Portugal, apostando na ligação emocional com os adeptos através de duas figuras centrais do desporto: Cândido Costa e José Mourinho. A campanha, integrada numa ideia criativa global, foca-se nas emoções extremas vividas durante o torneio – da tensão às lágrimas de euforia.

Cândido Costa, que já acompanhava a marca na fase de antecipação, assume agora o papel de voz oficial dos principais filmes publicitários. O antigo jogador terá ainda um momento de destaque internacional no dia 27 de junho, em Miami: será o Coin Toss Assistant no jogo entre Portugal e Colômbia, sendo responsável por apresentar a moeda oficial ao árbitro antes do apito inicial.



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Por outro lado, José Mourinho será a face da campanha em anúncios de TV e formatos digitais, mas o grande destaque reside na série global para redes sociais intitulada “José vs Mourinho”. Criada com recurso a tecnologia criativa e revisão humana, a série acompanhará os altos e baixos da competição através de episódios semanais e ativações com criadores de conteúdo.

“A emoção sempre esteve no centro da ligação entre a Coca-Cola e o futebol. Nesta campanha quisemos trazer uma abordagem muito próxima da forma como os adeptos vivem o Campeonato do Mundo: intensamente, com emoção e com enorme sentido de partilha. O Cândido Costa e o José Mourinho representam duas formas muito distintas, mas igualmente autênticas, de viver e comentar o futebol, permitindo-nos criar conteúdos culturalmente relevantes e próximos dos adeptos em Portugal”, refere Diogo Martins, diretor de marketing da Coca-Cola Portugal.

A campanha conta com planeamento de meios da da WPP Media, estando presente em vários meios de comunicação ao longo da competição.