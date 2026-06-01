Mais de 20 serviços de Finanças encerrados devido a reunião de trabalhadores da AT

A reunião geral de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que decorre esta segunda-feira durante a manhã, está a provocar o encerramento de vários serviços de Finanças de norte a sul do país. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), que convocou o encontro em formato online, confirmou que existem mais de 20 repartições fechadas devido à adesão por parte de mais de 2.000 profissionais.

“A participação massiva demonstra o profundo descontentamento dos trabalhadores face ao atual estado das carreiras, à ausência de respostas da tutela e à necessidade urgente de clarificação sobre matérias estruturantes para o futuro profissional de milhares de trabalhadores da AT”, explica a organização sindical, recordando que a reunião se realiza ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) que permite aos trabalhadores participar em horário laboral até ao limite de 15 horas anuais, contabilizadas como tempo de serviço efetivo.

Para a direção nacional do STI, esta mobilização “expressiva” para o encontro que se prolonga até às 13h00 e se destina a trabalhadores de todas as unidades orgânicas da AT “evidencia a determinação dos trabalhadores em defender carreiras dignas, previsíveis e juridicamente sustentadas, apelando à tutela para que assuma responsabilidades e apresente soluções concretas”.

Quais os serviços encerrados ou condicionados?

Distrito de Coimbra

Coimbra 1

Coimbra 2 — 1 funcionário no atendimento

Figueira da Foz

Cantanhede

Penela

Góis

Arganil

Lousã

Distrito de Lisboa

Sintra 2

Lisboa 5

Odivelas

Cascais 2

Distrito de Setúbal

Moita

Distrito de Leiria

Alcobaça

Figueiró dos Vinhos

Batalha

Pombal

Peniche

Leiria 1

Marinha Grande

Porto de Mós

Bombarral

Caldas da Rainha — cobrança aberta + 1 funcionário

Castanheira de Pêra — apenas cobrança aberta

Distrito de Aveiro

Aveiro 1

São João da Madeira

Distrito do Porto

Vila do Conde

Distrito de Beja

Aljustrel

Distrito de Santarém

Tomar



Distrito de Viseu

Castro Daire

Distrito da Guarda

Guarda

Açores