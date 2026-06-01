Mais de 20 serviços de Finanças encerrados devido a reunião de trabalhadores da AT
Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos disponibiliza lista de repartições encerradas de norte a sul do país. Reunião tem cerca de 2.000 inscritos e decorre até às 13h00.
A reunião geral de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que decorre esta segunda-feira durante a manhã, está a provocar o encerramento de vários serviços de Finanças de norte a sul do país. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), que convocou o encontro em formato online, confirmou que existem mais de 20 repartições fechadas devido à adesão por parte de mais de 2.000 profissionais.
“A participação massiva demonstra o profundo descontentamento dos trabalhadores face ao atual estado das carreiras, à ausência de respostas da tutela e à necessidade urgente de clarificação sobre matérias estruturantes para o futuro profissional de milhares de trabalhadores da AT”, explica a organização sindical, recordando que a reunião se realiza ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) que permite aos trabalhadores participar em horário laboral até ao limite de 15 horas anuais, contabilizadas como tempo de serviço efetivo.
Para a direção nacional do STI, esta mobilização “expressiva” para o encontro que se prolonga até às 13h00 e se destina a trabalhadores de todas as unidades orgânicas da AT “evidencia a determinação dos trabalhadores em defender carreiras dignas, previsíveis e juridicamente sustentadas, apelando à tutela para que assuma responsabilidades e apresente soluções concretas”.
Quais os serviços encerrados ou condicionados?
Distrito de Coimbra
- Coimbra 1
- Coimbra 2 — 1 funcionário no atendimento
- Figueira da Foz
- Cantanhede
- Penela
- Góis
- Arganil
- Lousã
Distrito de Lisboa
- Sintra 2
- Lisboa 5
- Odivelas
- Cascais 2
Distrito de Setúbal
- Moita
Distrito de Leiria
- Alcobaça
- Figueiró dos Vinhos
- Batalha
- Pombal
- Peniche
- Leiria 1
- Marinha Grande
- Porto de Mós
- Bombarral
- Caldas da Rainha — cobrança aberta + 1 funcionário
- Castanheira de Pêra — apenas cobrança aberta
Distrito de Aveiro
- Aveiro 1
- São João da Madeira
Distrito do Porto
- Vila do Conde
Distrito de Beja
- Aljustrel
Distrito de Santarém
- Tomar
Distrito de Viseu
- Castro Daire
Distrito da Guarda
- Guarda
Açores
- Angra do Heroísmo
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