Mercedes lidera vendas de carros do segmento alto, Alpine os desportivos de luxo

Mercedes-Benz liderou as vendas de alta gama em maio, BMW e Tesla disputaram o segundo lugar. A Alpine, de nicho, matriculou 15 carros, segundo a ACAP. O mercado português de ligeiros cresceu 6,9%.

A Mercedes liderou as vendas do segmento alto em maio. A marca alemã matriculou 1.764 automóveis ligeiros de passageiros, mais 3,6% do que no mesmo mês de 2025, e ficou com 7% do mercado. Tesla e BMW disputam o segundo lugar entre as marcas premium, de acordo com os dados da ACAP, com origem na Autoridade Tributária. Segundo os mesmos dados, conhecidos esta segunda-feira, o mercado português da venda de ligeiros de passageiros cresceu 6,5% (6,9% no total).

A marca de ELon Musk teve o maior crescimento entre as marcas de maior volume deste universo. Em maio, registou 1.463 matrículas, mais 348,8% do que há um ano, quando tinha vendido 326 unidades. A sua quota de mercado subiu para 5,8%. A BMW ficou muito próxima da Tesla, com 1.453 automóveis matriculados em maio. A marca cresceu 15,0% face ao mesmo mês de 2025 e alcançou uma quota de 5,8 % nos ligeiros de passageiros.

Entre as restantes marcas premium, a Audi somou 598 matrículas, mais 9,1%, e a Volvo registou 595 unidades, menos 5,9%. A Cupra chegou aos 324 automóveis, uma subida de 60,4%, enquanto a Mini cresceu 54,8%, para 274 unidades.

No segmento de luxo, a Porsche foi a marca com maior volume em maio, com 86 matrículas, apesar de uma queda de 32,3% face ao mesmo mês do ano passado. Seguiram-se a Land Rover, com 77 unidades, e a Lexus, com 59, o mesmo número registado em maio de 2025.

Alpine foi a marca de nicho mais vendida

Entre as marcas de nicho, a distribuição ficou assim:

A Alpine matriculou 15 automóveis em maio, contra três no mesmo mês do ano passado.

matriculou 15 automóveis em maio, contra três no mesmo mês do ano passado. A Aston Martin registou seis unidades.

registou seis unidades. Ferrari , cinco.

, cinco. A Bentley e a Lamborghini venderam dois carros cada.

e a venderam dois carros cada. Maserati uma e a Rolls-Royce, uma.

O mercado português de ligeiros de passageiros totalizou 25.080 matrículas em maio, mais 6,5% do que no mesmo mês de 2025. A Volkswagen foi a marca mais vendida, com 1.813 unidades matriculadas, seguida da Peugeot (1.804) e Mercedes-Benz (1.764). Entre as marcas premium, de luxo e de segmento alto, as vendas somaram 6.931 unidades, mais 28,4% do que há um ano.

Mercedes também lidera vendas premium entre janeiro e maio

Os dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal mostram que são estas as marcas mais vendidas em Portugal desde o início do ano:

A Mercedes-Benz foi a marca de segmento alto mais vendida em Portugal entre janeiro e maio, com 8.245 automóveis ligeiros de passageiros matriculados. O volume representa uma subida de 8,4% face ao mesmo período de 2025 e uma quota de 7,4% no mercado nacional.

O volume representa uma subida de 8,4% face ao mesmo período de 2025 e uma quota de 7,4% no mercado nacional. A BMW surge na segunda posição entre as marcas premium, com 6.915 unidades matriculadas nos primeiros cinco meses do ano. A marca cresceu 11,4% face a 2025 e atingiu uma quota de 6,2 % nos ligeiros de passageiros.

surge na segunda posição entre as marcas premium, com 6.915 unidades matriculadas nos primeiros cinco meses do ano. A Tesla ocupa o terceiro lugar neste universo, com 4.392 matrículas entre janeiro e maio, mais 58,4% do que no mesmo período do ano passado. Só em maio, a marca registou 1.463 unidades, uma subida de 348,8% face ao mesmo mês de 2025.

ocupa o terceiro lugar neste universo, com 4.392 matrículas entre janeiro e maio, mais 58,4% do que no mesmo período do ano passado. Volvo e Audi completam o grupo das marcas premium de maior volume. A Volvo registou 2.875 matrículas, mais 18,2%, enquanto a Audi somou 2.164 unidades, uma subida de 12,1%.

Porsche lidera vendas de luxo desde o arranque de 2026

Entre as marcas de luxo, a Porsche manteve a liderança, com 568 automóveis matriculados entre janeiro e maio, apesar de uma queda de 25,9% face a 2025. Seguiram-se a Land Rover, com 394 unidades, e a Lexus, com 276.

Nas marcas de luxo e desportivas de nicho, as vendas estão assim: a Alpine registou 58 matrículas, a Aston Martin 26, a Bentley 24 e a Lamborghini 22. A Ferrari somou 17 unidades, a Maserati 10 e a Rolls-Royce três.

No conjunto, nos dados disponibilizados pela ACAP, a seleção de marcas premium, de luxo e de segmento alto somou 29.624 matrículas entre janeiro e maio. Este universo cresceu 15,3% face ao mesmo período de 2025 e representou 26,8% do mercado de ligeiros de passageiros, que totalizou 110.731 unidades.