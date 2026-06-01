Número de advogados em Portugal volta a descer em 2025. Agora são 37.842

O número de advogados inscritos na Ordem dos Advogados voltou a descer em 2025. Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) do Ministério da Justiça, existem atualmente 37.842 advogados, menos 739 do que em 2024.

Dos 37.842 advogados contabilizados em Portugal em 2025, mais da maioria são do sexo feminino, totalizando cerca de 57%, ou seja 21.545 advogadas. Já advogados do sexo masculino foram contabilizados 16.297, ou seja cerca de 43% da classe.

No que concerne ao número de estagiários, em 2025 existiam 1.380, ou seja, cerca de 3,8% dos advogados inscritos. Um recuo de mais de 500 estagiários face a 2024, em que estavam inscritos 1.929. Também entre os estagiários o sexo feminino impera com 870 advogadas face aos 510 advogados.

Apesar de ao longo dos últimos anos este número ter vindo a crescer, em 2024 houve uma quebra do número de advogados inscritos, voltando a acontecer no ano passado. Segundo os dados, verifica-se apenas nove quebras no número de advogados inscritos nos anos de 1988, 1991, 1996, 2002, 2007, 2009, 2020, 2024 e agora 2025. A maior quebra foi em 2007, em que estavam registados 22.345 advogados face aos 25.716 em 2006, ou seja, um decréscimo de 3.371. Mas esta descida teve uma razão: decorria o bastonato de Marinho e Pinto e por alguns meses desse ano houve suspensão de inscrição de advogados estagiários.

Quanto ao género, foi no ano de 2006 que pela primeira vez exerceram advocacia mais mulheres do que homens. Nesse ano contabilizaram-se 12.996 advogadas face aos 12.720 profissionais do sexo masculino. Desde então que o sexo feminino tem dominado a classe, com exceção do ano de 2008. Recorde-se que a advocacia esteve durante vários anos restringida às mulheres e só em 1918 é que viram assegurado o seu direito de acesso à profissão.