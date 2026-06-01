Pinto Luz contra “política de terra queimada” dos governos

O ministro das Infraestruturas disse esta segunda-feira, em Lisboa, que a construção deve aproveitar o ciclo de investimentos que está a decorrer e apelou aos próximos governos para que não “façam política de terra queimada”.

“Não se pode deixar a solução sempre nas costas dos políticos. Este setor de mãos dadas é mais forte. O Governo está a dar as oportunidades. Cabe ao setor ter um ganho de causa neste ciclo de investimentos”, afirmou Miguel Pinto Luz. O governante, que falava na apresentação pública da Fundação da Construção, disse ser um objetivo que, após este ciclo de investimento, as empresas sejam mais saudáveis e que tenham incorporado mais talento.

O ministro das Infraestruturas assegurou que a fundação pode contar consigo, mas também com o Governo, que, conforme apontou, está focado em que tal aconteça. Neste sentido, Pinto Luz pediu aos próximos governo para que não façam uma “política de terra queimado”, descartando tudo o que foi feito até então.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação insistiu que o setor deve aproveitar um ciclo “absolutamente único” de investimentos, em setores como a ferrovia, a rodovia e os portos. Neste âmbito, referiu que o executivo tem uma “preocupação enorme” em resolver um “atraso crónico” no Ferrovia 2020 e que conhece os desafios da alta velocidade.

No que se refere aos aeroportos, destacou o investimento que tem sido feito no Sá Carneiro, no Porto, com a ambição de a infraestrutura chegar aos “30 milhões de passageiros”, bem como as obras no terminal 2, em Lisboa.

Já em matéria de portos, disse que o Governo está a resolver problemas que duravam há mais de 10 anos. Pinto Luz escusou-se a responder às perguntas dos jornalistas.

Durante a sessão de apresentação da Fundação da Construção, o bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, classificou como um passo significativo a construção deste organismo, que reúne 17 fundadores e agrega as três ordens profissionais – engenheiros, arquitetos e economistas.

António Mendonça acrescentou que a construção é um vetor da transformação económica e um pilar de soberania produtiva. “Não está apenas em causa construir mais, mas sim construir melhor, com visão estratégica, com impacto económico e social e, sobretudo, executar com consistência”, defendeu.

Segundo dados avançados pela Fundação da Construção, o setor gera cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e emprega cerca de 460.000 pessoas.