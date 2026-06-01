Porto Santo deverá tornar-se “uma ilha verde” ainda este ano

A necessidade de encontrar soluções energéticas adaptadas à realidade insular da Madeira marcou as intervenções de fecho de painéis e do encerramento da segunda conferência do ciclo “Rota da Descarbonização”, promovida pela Sonorgas, no auditório do Museu da Eletricidade, na Casa da Luz, no Funchal. Ao longo da sessão, vários responsáveis defenderam uma transição energética assente na inovação, na diversificação de fontes e no reforço da autonomia regional.

Entre os temas em destaque estiveram o papel dos gases renováveis, a valorização de resíduos, a segurança energética e a importância de investir em soluções ajustadas às especificidades da região. A ideia de que a transição energética deve traduzir-se em benefícios concretos para a população e para a economia regional foi transversal às diferentes intervenções.

Nuno Maciel, secretário regional da Agricultura e Pescas, defendeu que os gases renováveis devem ser encarados como uma solução com “potencial significativo” para a Madeira. O governante sublinhou que a região enfrenta desafios específicos relacionados com a dependência externa, pelo que reforçar a autonomia energética deve continuar a ser uma prioridade.

“Os resíduos podem ser vistos como matéria-prima e representam oportunidade para produzir energia numa lógica mais sustentável”, afirmou, acrescentando que a transição energética também deve ser encarada como uma oportunidade económica para a região, com impacto na criação de emprego e no desenvolvimento das zonas rurais. O responsável destacou ainda o papel que o biometano poderá assumir como complemento às energias solar e eólica, sobretudo num sistema isolado como o das ilhas.

Também Manuel Ara de Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, defendeu que a evolução tecnológica está a tornar mais viáveis soluções ligadas ao biometano e ao hidrogénio verde. Apesar de recordar que muitos projetos apresentados ao longo dos últimos anos acabaram por não avançar devido à escala e às limitações da região, considerou que o contexto atual é diferente.

“O objetivo até 2045 é que as ETAR utilizem energia de fontes renováveis produzidas pelas suas próprias instalações”, afirmou. Neste sentido também defendeu que o aumento da integração de renováveis na rede regional de armazenamento de energia, nomeadamente ao nível da hídrica e da fotovoltaica, poderá trazer maior “flexibilidade, segurança e resiliência” ao sistema energético da região.

Já Carlos Gomes da Silva, chairman da Sonnet, associou a discussão energética à dimensão económica e estratégica da Madeira. “Sempre que se fala de energia, fala-se de economia”, afirmou, ao mesmo tempo que enalteceu a importância de a transição energética dever ser inclusiva e garantir soluções complementares que reduzam dependências externas.

“A energia do futuro não será monocultura, terá de ser necessariamente um ecossistema”, referiu, apontando o biometano como exemplo de uma solução capaz de transformar desafios ambientais em valor económico. Para o responsável, mais importante do que discutir tecnologias específicas é garantir que as soluções implementadas estão adaptadas às características do território.

No encerramento da sessão, Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, destacou a evolução da Madeira nas últimas décadas ao nível da eletrificação e da produção energética: “Há 50 anos, cerca de 50% da ilha da Madeira não tinha eletricidade. Em 50 anos, muito fizemos para garantir esta estabilidade. Passamos de uma capacidade de produção de cerca 30MWh para cerca 430MWh“.

O secretário regional revelou ainda que Porto Santo deverá tornar-se “uma ilha verde” ainda este ano, com cerca de 200 dias anuais alimentados exclusivamente por energia renovável. Pedro Rodrigues adiantou também que o governo regional está a trabalhar na criação de um sistema público de distribuição de gás regulado, considerando que os gases renováveis poderão desempenhar um papel importante no futuro energético da Madeira, tanto na produção de energia como na redução da pressão sobre a incineração de resíduos.