Portuguesa Petrotec expande no Reino Unido com nova aquisição

A Petrotec anunciou esta segunda-feira que comprou a britânica Premier Forecourts & Construction, reforçando a sua presença no mercado do Reino Unido. Com esta aquisição, cujo valor não foi divulgado, o grupo português estima que a operação consolidada passe a representar cerca de 45 milhões de euros de volume de negócios anual e mais de 200 colaboradores.

“Com esta aquisição, o Grupo Petrotec dá mais um importante passo na sua estratégia de expansão e consolidação internacional”, afirma o CEO, Nuno Cabral, sublinhando o reforço do posicionamento da empresa portuguesa como “referência mundial em soluções integradas para abastecimento e carregamento de energia”.

Esta operação no Reino Unido – um dos mercados mais exigentes, regulados e competitivos da Europa – é a prova de que continuamos a consolidar o nosso posicionamento como uma das referências mundiais em soluções integradas para o abastecimento e carregamento de energia. Nuno Cabral CEO do Grupo Petrotec

A operação foi concretizada através da Petroassist UK, filial da multinacional portuguesa especializada em serviços de engenharia, assistência e manutenção, representando “um passo estratégico fundamental para a consolidação da pegada industrial e de serviços da multinacional portuguesa num dos mercados mais exigentes e regulados da Europa”.

Com sede em Guimarães, o grupo refere que a aquisição permitirá alargar a oferta de serviços, passando a integrar competências de engenharia civil, instalações elétricas e gestão integral de projetos, o que reforça a capacidade de execução de contratos de maior dimensão e complexidade.

Até agora, a Petroassist UK concentrava a sua atividade na instalação, assistência técnica e manutenção de redes de estações de serviço e retalho alimentar, com clientes como Tesco, Asda, Sainsbury’s, MFG, BP e Vinci.

Segundo a empresa, a integração da Premier Forecourts & Construction permitirá criar uma oferta “one-stop shop”, reunindo construção, engenharia e manutenção num único fornecedor para o setor da energia e mobilidade.

“Esta aquisição representa mais um marco importante na estratégia de longo prazo do Grupo Petrotec para fortalecer a sua presença no Reino Unido e expandir a nossa plataforma de serviços de suporte à mobilidade”, afirma Bruno Teixeira, managing director da Petroassist UK, citado em comunicado.

A operação está também alinhada com a estratégia de transição energética do grupo, ao reforçar a capacidade para desenvolver infraestruturas de carregamento elétrico e outros projetos ligados à mobilidade sustentável. O grupo prevê ainda sinergias com empresas como a Hellonext, dedicada a soluções de mobilidade elétrica e hidrogénio verde, e a Neertec, especializada em projetos de energia sustentável.

Nos próximos dois a três anos, o grupo aponta para um crescimento anual superior a 10% no mercado britânico, impulsionado pela expansão dos serviços e pela procura de soluções ligadas à descarbonização da mobilidade.

Fundado em 1983, o Grupo Petrotec emprega mais de 1.500 pessoas, tem filiais em nove países (Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália, Roménia, Angola, Moçambique e África do Sul) e cinco unidades industriais localizadas

em três continentes.

Com estrutura acionista 100% portuguesa, o grupo que registou uma faturação global superior a 100 milhões de euros, apresenta-se como um dos poucos fabricantes globais a cobrir toda a cadeia de valor da mobilidade energética, desde combustíveis líquidos ao carregamento elétrico e ao abastecimento de hidrogénio.