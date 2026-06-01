Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros

BRANDS' Local Online Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: última oportunidade com desconto

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Até 30 de junho, as autarquias podem candidatar projetos com 20% de desconto. Uma oportunidade para garantir participação com condições especiais.

O período de 2.º Early Bird do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros já está em curso. Até 30 de junho, as autarquias podem submeter as suas candidaturas com 20% de desconto, pelo valor de 440€ (IVA incluído) por candidatura.

Esta fase representa uma oportunidade estratégica para garantir a participação em condições mais vantajosas, ao mesmo tempo que permite às equipas preparar candidaturas estruturadas, claras e alinhadas com os critérios de avaliação.

O prémio distingue projetos com impacto real no território, valorizando iniciativas que promovem a qualidade de vida, a inovação e o desenvolvimento local.

Com a aproximação do prazo final, antecipar a candidatura pode fazer a diferença, tanto na organização interna como na competitividade do projeto apresentado.

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