Prosegur Security lança a primeira feira digital de emprego para seguranças em Espanha

Nos dias 2 e 3 de junho, a Prosegur Security organizará os Dias Nacionais de Emprego Digital destinados aos seguranças.

Como relatou, esta abordagem permite conectar-se com os candidatos de forma direta, acessível e dinâmica, num contexto onde a elevada procura por profissionais qualificados no setor da segurança privada exige novas formas de atrair talento.

A Prosegur Security criou um site informativo onde as partes interessadas podem registar-se e conhecer em detalhe a proposta de valor da Prosegur enquanto empregador. Posteriormente, nos dias 2 e 3 de junho, será ativada a plataforma específica da feira, oferecendo uma experiência digital imersiva em que os candidatos poderão descobrir como é trabalhar na empresa, conhecer os diferentes serviços que oferece e aceder a um mapa interativo com as vagas disponíveis por província.

Os Dias Nacionais de Emprego Digital da Prosegur representam um modelo inovador que substitui os canais tradicionais, oferecendo uma experiência interativa centrada no candidato e facilitando o acesso a oportunidades de emprego independentemente da sua localização geográfica.

Um dos principais valores diferenciais do projeto é a sua capacidade de trazer oportunidades reais de emprego a qualquer candidato, onde quer que esteja, garantindo que todos os participantes possam identificar opções de emprego próximas do seu local de residência.

Durante a experiência, os candidatos poderão aprender em primeira mão sobre a realidade do cargo de segurança através de situações reais de trabalho, compreender que perfis a empresa procura e conectar-se diretamente com a Prosegur, num formato ágil com duração de apenas 30 minutos.

“Com esta feira digital, queremos aproximar as oportunidades de emprego da Prosegur de todos os candidatos, independentemente da sua localização, e destacar o potencial do setor da segurança privada como gerador de emprego estável. Esta iniciativa reflete o nosso compromisso em atrair talento qualificado e no desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores, proporcionando formação contínua e possibilidades reais de crescimento dentro da empresa”, explica José Gil, Diretor-Geral da Prosegur Security em Espanha e Portugal.

EMPREGO

O objetivo da feira digital lançada pela Prosegur não é apenas gerar um elevado volume de candidaturas num curto espaço de tempo, mas também reforçar a sua posição como empregador de referência no setor, melhorar a eficiência dos seus processos de seleção e contribuir para cobrir necessidades operacionais em períodos-chave do ano.

Da mesma forma, a feira digital foca-se em destacar o potencial do setor da segurança privada como gerador de emprego estável, bem como em tornar visíveis as oportunidades de desenvolvimento profissional que oferece. Neste sentido, a Prosegur sublinha o seu compromisso com a formação contínua, a promoção interna e a especialização como pilares para o crescimento dos seus profissionais, com programas de formação atualizados que respondem aos desafios do ambiente atual, marcado por ameaças cada vez mais híbridas e complexas.

A iniciativa procura também contribuir para a dignificação da profissão de segurança, reforçando o seu papel como um perfil qualificado e essencial, com impacto direto na proteção da sociedade.