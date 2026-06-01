Queixas ao Banco de Portugal passam para Livro de Reclamações Eletrónico
Supervisor da banca descontinuou o formulário que existia no Portal do Cliente Bancário e adotou o Livro de Reclamações Eletrónico.
O Banco de Portugal (BdP) decidiu simplificar a apresentação de reclamações, descontinuando o formulário que existia no Portal do Cliente Bancário e passando a utilizar o Livro de Reclamações Eletrónico.
Em comunicado, o BdP explica que o objetivo da mudança é “tornar a análise de reclamações dos clientes bancários mais simples e mais célere” para os clientes que queiram apresentar reclamações por via digital contra entidades supervisionadas pelo banco central.
O Livro de Reclamações Eletrónico “permite um tratamento mais célere das reclamações, porque encaminha automaticamente as reclamações para as entidades reclamadas e prevê prazos de resposta mais curtos”, indica o BdP.
Apesar desta alteração, os clientes “poderão continuar a apresentar reclamações diretamente ao Banco de Portugal por via postal ou nos respetivos postos de atendimento”, bem como utilizar o livro de reclamações em papel da entidade da qual pretendam reclamar, sendo que o BdP irá analisar as queixas.
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