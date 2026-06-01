Reino Unido compra mísseis da Thales por mais de 41 milhões de euros

O Reino Unido anunciou a assinatura de novos contratos com a empresa de defesa Thales por cerca de 41,6 milhões de euros (36 milhões de libras), para o fornecimento de centenas de mísseis multifuncionais leves (LMM – Lightweight Multirole Missile) para as Forças Armadas do país.

O Ministério da Defesa britânico tem usado este tipo de míssil para abater drones no Médio Oriente desde o começo do conflito a região e afirmou que estes novos contratos visam reforçar “a proteção do pessoal britânico no Oriente Médio e noutras regiões”, lê-se num comunicado publicado no site do Governo do Reino Unido.

“A nossa indústria de defesa britânica é a espinha dorsal das nossas Forças Armadas. Esta é a nossa nova parceria com a indústria em ação. Com estes mísseis de cruzeiro, as nossas dedicadas Forças Armadas continuarão a manter o Reino Unido e parceiros mais seguros no Oriente Médio e noutras regiões”, frisou John Healey, secretário de defesa do Reino Unido.

De acordo com o Ministério, este investimento faz parte de um trabalho mais amplo do Ministério da Defesa e do Grupo de Diretores Nacionais de Armamentos para “aumentar a resiliência das cadeias de abastecimento de munições e garantir que o Reino Unido possa manter as operações ao lado dos seus aliados“.

“Estamos a acelerar a disponibilização de equipamento fabricado no Reino Unido às nossas forças armadas, apoiando assim empregos qualificados e impulsionando o crescimento em todo o país. Estes mísseis intercetores têm eficácia comprovada em combate – tendo sido utilizados com sucesso em ação pelos nossos atiradores de elite da RAF nos últimos meses“, acrescentou Healey.

Os contratos surgem num contexto de aumento da presença militar do Reino Unido no Médio Oriente, com o Ministério da Defesa a reportar mais de 1.000 militares destacados na região.

As entregas deverão começar nos próximos meses e continuarão ao longo de 2026, adiantou o Ministério da Defesa britânico.