Resseguradora portuguesa Fidelidade Re entra em fase de expansão

A Fidelidade Re, resseguradora do Grupo Fidelidade, entrou numa nova fase de expansão após concluir o processo de relançamento e consolidação da sua estrutura operacional, disse Juan Arsuaga, administrador da Fidelidade, durante o XX Encontro de Resseguros promovido pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), numa apresentação onde focou a evolução da empresa e o papel dos veículos internos de resseguro (Internal Reinsurance Vehicles – IRV) nos grupos seguradores.

“Atualmente, a Fidelidade Re opera em todas as regiões geográficas onde o Grupo Fidelidade está presente, apoiando as atividades de seguros do grupo à escala internacional”, refere Juan Arsuaga.

De acordo com o responsável, o posicionamento da Fidelidade Re está alinhado com a estratégia de internacionalização da Fidelidade e deve ser encarado como um pilar central da estrutura global do grupo. Entre os principais benefícios identificados estão uma maior diversificação dos riscos, uma utilização mais eficiente do capital, maior capacidade de geração de resultados e uma gestão mais flexível dos recursos financeiros.

Juan Arsuaga destaca ainda que os veículos internos de resseguro permitem reduzir a dependência do mercado ressegurador externo, aumentando a retenção de resultados dentro do grupo e contribuindo para melhorar indicadores financeiros como a rentabilidade do capital próprio.

O responsável pela Fidelidade Re sublinha igualmente que esta estrutura reforça a capacidade de adaptação às alterações dos mercados de resseguro e às exigências regulatórias, aumentando a resistência da organização a choques externos.

Na apresentação, o responsável descreveu três fases no desenvolvimento do projeto. A primeira consistiu na análise das diferentes abordagens de resseguro interno adotadas por grupos internacionais comparáveis e na identificação de oportunidades para a Fidelidade. A segunda correspondeu ao lançamento da Fidelidade Re, assente num plano de negócios que contemplou requisitos de capital, recursos, governação e enquadramento regulatório.

“Neste momento, estamos a entrar na fase de expansão”, afirmou Juan Arsuaga, sinalizando o próximo ciclo de crescimento da resseguradora do Grupo Fidelidade.

A atual Fidelidade Re resulta de um processo iniciado com a antiga CPR, entidade criada em 1979 para concentrar a atividade de resseguro do mercado segurador português. Após um período de liquidação entre 2003 e 2011, a empresa foi adquirida pela Fidelidade em 2010 e retomou a atividade de subscrição em 2012, inicialmente focada nos riscos originados nas operações do grupo.

Em 2023, o grupo aprovou a transformação da CPR no veículo interno de resseguro do Grupo Fidelidade, culminando no relançamento da empresa em 2024 sob a designação Fidelidade Re.