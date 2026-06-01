Sage escolhe quatro empresas portuguesas para programa internacional de empreendedorismo

A multinacional britânica Sage, que desenvolve tecnologia para contabilidade, gestão financeira e processamento salarial, e a empresa de investimento Village Capital selecionaram quatro startups portuguesas para um programa internacional de empreendedorismo. A Builtrix, a Emissium, a Empresta AI e a GreenDash vão juntar-se às restantes equipas europeias numa cimeira que se realiza a 11 e 12 de junho, em Londres.

O Sage Impact Entrepreneurship Programme é uma iniciativa global que apoia empresas que desenvolvem soluções para desafios ambientais, sociais e económico. Impulsionado pela Sage Foundation, o braço da empresa dedicado ao impacto social, este programa reúne startups baseadas em Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Estados Unidos e, pela primeira vez este ano, também Alemanha.

A fase de candidaturas deste programa recebeu mais de 380 respostas, o que representa um crescimento homólogo de 85%. Para a empresa de software de compliance fiscal, esta subida mostra “o dinamismo de empreendedores que desenvolvem soluções para desafios globais, bem como o papel cada vez mais relevante do empreendedorismo na promoção de mudança”.

“O aumento do número de candidaturas demonstra a ambição crescente dos empreendedores e a urgência dos desafios que procuram resolver. Através desta parceria com a Village Capital, queremos continuar a apoiar soluções que gerem mudanças concretas nas comunidades”, garante a vice-presidente da Fundação Sage, Helen Devanny, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

As 55 novas startups selecionadas para o programa beneficiam de mentoria, formação, financiamento sem cedência de capital (equity-free) e acesso a produtos da marca Sage, onde se incluem programas informáticos de faturação ou outros softwares como ERP – Enterprise Resource Planning.

A lisboeta Builtrix permite às empresas recolher e analisar dados ambientais provenientes de múltiplas fontes, apoiando esforços de descarbonização e conformidade com critérios ESG, enquanto a conterrânea Emissium ajuda empresas industriais a reduzir custos de eletricidade e emissões, através da previsão de preços de energia e intensidade carbónica.

Por sua vez, a GreenDash está a desenvolver uma plataforma ESG baseada em inteligência artificial, acompanhada de uma academia, para ajudar PME a recolherem dados, monitorizarem desempenho e gerarem relatórios de forma mais eficiente. Quanto à Empresta AI, com sede em Coimbra, promove a economia circular através de uma plataforma que liga pessoas e negócios locais para aluguer e acesso a uma vasta gama de produtos.