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SRS Legal assessora Moon Capital na compra de participação na Olimec

A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Private Equity & Venture Capital Gustavo Ordonhas Oliveira.

A SRS Legal assessorou o Moon Capital – Women Empowerment Fund, fundo de private equity gerido pela Eaglestone Capital Partners, na aquisição de uma participação de 20% na Olimec, empresa portuguesa especializada em equipamentos para gestão de resíduos sólidos urbanos e manutenção de frotas pesadas.

A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Private Equity & Venture Capital Gustavo Ordonhas Oliveira e contou com a participação dos associados Joana Ferreira Gonçalves e Miguel Pereira Bonifácio. Foram ainda apoiados por uma equipa multidisciplinar de advogados na realização de due diligence legal e elaboração e negociação dos contratos de investimento.

“Esta operação evidencia o dinamismo do mercado português de private equity e a crescente relevância de estratégias de investimento que aliam crescimento empresarial, sustentabilidade, diversidade e impacto. Foi um enorme privilégio assessorar o Moon Capital nesta transação e poder contribuir para este inovador projeto de desenvolvimento empresarial em Portugal”, sublinha em comunicado Gustavo Ordonhas Oliveira.

O Moon Capital é um fundo criado para apoiar empresas lideradas por mulheres e promover a diversidade de género no tecido empresarial, aliando o apoio financeiro com mentoria, formação e acesso a redes internacionais e contribuindo simultaneamente para a criação de valor económico e impacto social positivo. Já a Olimec é uma empresa portuguesa com atividade nas áreas da gestão de resíduos urbanos e manutenção de equipamentos e frotas especializadas, prestando serviços a entidades públicas e privadas em todo o território nacional.

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