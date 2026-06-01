Teerão suspende negociações de paz com EUA. Brent sobe quase 7%

O Irão suspendeu as negociações com os Estados Unidos destinadas a pôr fim à guerra devido às violações de cessar-fogo no Líbano, avançou esta segunda-feira a agência de notícias iraniana Tasnim. O preço do brent, referência para o mercado europeu, sobe quase 7%, e o WTI quase 8%.

“A equipa de negociações iraniana suspende, assim, o diálogo e a troca de textos através dos mediadores”, especifica o meio de comunicação iraniano, acrescentando que a decisão foi tomada devido aos crimes que Israel “continua a cometer” no Líbano e às violações “em todas as frentes” do cessar-fogo assinado a 8 de abril.

A agência iraniana afirmou que a suspensão anunciada pelas autoridades permanecerá em vigor até que “as posições do Irão e de suas forças aliadas sejam levadas em consideração”.

Esta declaração surge depois do Irão ter acusado esta segunda-feira os Estados Unidos de continuarem a violar o cessar-fogo com o Irão, depois dos ataques aéreos americanos em território iraniano, que provocaram retaliação militar.

“Os Estados Unidos também violaram o cessar-fogo, inclusive hoje de manhã”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, após denunciar a violação da trégua por Israel no Líbano.

“Não hesitaremos em tomar todas as medidas que considerarmos necessárias para defender a segurança nacional do Irão“, acrescentou o responsável, durante uma conferência de imprensa.

Na mesma ocasião, o Irão reiterou que qualquer acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Médio Oriente está condicionado a um cessar-fogo no Líbano, onde o exército israelita tem atacado posições controladas pelo Hezbollah, aliado de Teerão.

“Insistimos que um cessar-fogo no Líbano é condição essencial para qualquer acordo que vise o fim da guerra” com os Estados Unidos, afirmou o mesmo porta-voz.