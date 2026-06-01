Venda de carros acelera 6,9% em maio. Elétricos ganham peso

O mercado automóvel em Portugal cresceu 6,9% em maio face ao mesmo período do ano passado, com um total de 28.904 novos veículos matriculados, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta segunda-feira.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano foram colocados em circulação 127.626 novos veículos, o que representa um aumento de 9,4% face ao mesmo período de 2025.

No segmento dos automóveis ligeiros de passageiros, foram matriculadas 25.080 unidades em maio, traduzindo-se numa subida de 6,5% em comparação com o mesmo mês de 2025. No quinto mês do ano, a Volkswagen foi a marca mais vendida, com 1.813 unidades matriculadas, seguida da Peugeot (1.804) e Mercedes-Benz (1.764).

Entre janeiro e maio, as matrículas de ligeiros de passageiros totalizaram 110.731 unidades, o que corresponde a um crescimento de 9,8% face ao período homólogo do ano anterior.

Já o mercado de veículos ligeiros de mercadorias registou uma evolução positiva de 13% em maio, para 3.235 unidades matriculadas. No acumulado do ano, este segmento atingiu 13.328 unidades, representando um aumento de 2,3% relativamente aos primeiros cinco meses de 2025.

Quanto ao mercado de veículos pesados — que engloba passageiros e mercadorias — verificou-se em maio uma quebra de 7,2% face ao mesmo mês do ano passado, com 589 unidades matriculadas. Nos primeiros cinco meses do ano, as matrículas desta categoria totalizaram 3.567 veículos, traduzindo-se num aumento de 28,3% em termos homólogos.

Elétricos reforçam quota no mercado

Nos cinco primeiros meses do ano, 73,7% dos veículos ligeiros de passageiros novos matriculados em Portugal foram movidos por energias alternativas, com destaque para os modelos elétricos e híbridos.

De acordo com a Associação Automóvel de Portugal, os veículos 100% elétricos representaram 24,5% das matrículas de ligeiros de passageiros no acumulado do ano.

Considerando apenas o mês de maio, a quota dos elétricos subiu para 27,9% do mercado, confirmando a crescente adesão dos consumidores à mobilidade elétrica.