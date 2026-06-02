5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta terça-feira vai ficar marcada pela divulgação da sentença de Ricardo Salgado. Vai ainda ser conhecida a estimativa rápida da inflação na zona euro referente a maio. O ministro da Economia e da Coesão Territorial vai ser questionado pelos deputados sobre fundos europeus e apoios à restauração. Já o BCE vai publicar relatório anual sobre o peso internacional do euro e o Parlamento e o Conselho Europeu reúnem-se para chegar a acordo sobre a revisão do regulamento dos direitos dos passageiros aéreos.

Ricardo Salgado vai conhecer a sentença

Às 13h45 desta terça-feira, no Juízo Central Criminal do Campus de Justiça, o juiz vai decidir o cúmulo jurídico das penas de Ricardo Salgado – condenado a seis anos e três meses no caso EDP e a oito anos por abuso de confiança na Operação Marquês. O Ministério Público pediu uma pena conjunta entre dez e onze anos, mas defendeu a suspensão do cumprimento face ao diagnóstico de Alzheimer do ex-banqueiro, depois de uma perícia forense ter concluído que Salgado é incapaz de compreender o porquê de cumprir pena.

Como está a inflação na zona euro?

O Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, divulga esta terça-feira a estimativa preliminar da inflação na zona euro referente a maio de 2026. Em abril, a taxa de inflação da Zona Euro subiu 1%, sendo que Portugal registou uma subida de 1,9%.

Deputados questionam ministro da Economia

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, vai estar de novo na Comissão de Economia da Assembleia da República. O Chega requereu a audição para questionar o responsável sobre redução de cerca de 700 milhões de euros prevista nos fundos europeus de coesão destinados ao Alentejo no quadro 2028-2034. Já a Iniciativa Liberal irá interpelar o ministro sobre os apoios a fundo perdido ao setor da restauração. À tarde, em plenário, os deputados vão debater, entre outros pontos, a proposta do Chega sobre uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer.

BCE analisa o peso global do euro

Em Frankfurt, o Banco Central Europeu publica esta manhã, por volta das 9h00 em Lisboa, o relatório anual sobre o papel internacional do euro. O documento avalia a presença da moeda única nas reservas mundiais, nas transações comerciais e nos mercados financeiros internacionais, numa altura em que a economia mundial está a ser abalada pela guerra no Médio Oriente.

Direitos dos passageiros aéreos em negociação em Bruxelas

Em Bruxelas, negociadores do Parlamento Europeu e do Conselho reúnem-se para tentar chegar a acordo sobre a revisão do regulamento dos direitos dos passageiros aéreos, em vigor desde 2004. Em cima da mesa estão questões práticas com impacto direto nos viajantes: prazos de reembolso, montantes das indemnizações em caso de cancelamento ou atraso, formulários de reclamação e regras sobre franquias de bagagem de mão. A revisão acontece pouco depois de a Comissão Europeia considerar que a escassez local de combustível, devido à guerra no Médio Oriente, isenta as companhias aéreas de indemnizar os clientes.