Acionistas da Floene põem à venda 22,5% da empresa

Um dos principais acionistas da Floene, que é a maior distribuidora de gás do país, quer vender a fatia que detém na empresa, confirmou o ECO/Capital Verde, após notícia avançada pelo jornal espanhol The Objective.

A Meet Europe Natural, o terceiro maior acionista da Floene, quer vender a sua participação de 22,5% no capital da empresa. A distribuidora de gás, atualmente, conta com a Allianz Infrastructure Luxembourg, como maior acionista, com 45,51% do capital, seguida da Allianz Infrastructure Acquisition Holding, que detém 29,5%. Finalmente, surge a Meet Europe Natural, com os 22,5% que estão à venda. A Petrogal detém ainda 2,49% desta distribuidora, que era anteriormente Galp Gás Distribuição.

A Meet Europe Natural foi constituída em outubro de 2016, sendo detida em partes iguais pelas japonesas Marubeni Corporation e pela Toho Gas. Foi nesse mesmo ano que estas duas empresas entraram no capital da então Galp Gás Distribuição, tendo a Galp diminuído a sua participação de 100% para 77,5% do capital. No final de 2020, a Galp vendeu quase toda a sua participação — 75% — à Allianz. Em 2022, a Galp Gás Distribuição ganhou uma nova “cara”, passando a chamar-se Floene.

A empresa portuguesa terminou o ano de 2025 com lucros de 16,4 milhões de euros, 63% acima do registado no ano anterior, um EBITDA de 106 milhões, 2,9% superior ao período homólogo, e uma dívida líquida de 613 milhões, praticamente inalterada face ao ano transato. “Entrámos em 2026 como uma empresa mais ágil, mais independente e estrategicamente alinhada com o papel que pretendemos desempenhar: o de sermos uma referência no setor da energia, liderando a sua transformação através da integração de gases renováveis e contribuindo ativamente para uma transição energética mais justa e equilibrada”, lê-se no relatório e contas de 2025 da empresa.

O jornal espanhol frisa que o setor está a viver um momento de alguma agitação: a Marubeni, uma das empresas do consórcio japonês, comprou recentemente a comercializadora espanhola Factor Energía por 204 milhões de euros. O conglomerado industrial adquiriu 85% da empresa espanhola. Também a espanhola Enagás chegou há umas semanas a acordo para comprar 31,5% do capital social da francesa Teréga, por 573 milhões de euros.