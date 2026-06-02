Agência Lift funde-se com espanhola Evercom. Core Capital é acionista da nova holding

A nova holding ibérica é detida em partes idênticas por Salvador da Cunha, pelos acionistas da Evercom e pelo fundo CoRe Consolida I.

Está concretizado o negócio. Tal como avançou em novembro em entrevista ao +M que iria acontecer, a Lift está em Espanha “com uma posição relevante”. Em simultâneo, a Evercom, agência espanhola com escritórios em Madrid e Barcelona, chegou a Portugal. Ou seja, as duas empresas fundiram-se, passando a ser detidas pela Imanvox – Comunicação Ibérica Integrada SA, holding criada para o efeito, explica ao ECO/+M o fundador da Lift. Nasce assim “uma das primeiras consultoras de comunicação independentes do mercado ibérico”.

Este movimento significa também a entrada da Core Capital, de Nuno Fernandes Thomaz, Pedro Araújo e Sá e Martim Avillez Figueiredo, no setor da comunicação, tanto em Portugal como em Espanha. Através do seu fundo CoRe Consolida I, a empresa de private equity investiu na capitalização do projeto, tornando-se acionista com cerca de 30%.

A holding é detida em partes idênticas por Salvador da Cunha, pelos até agora acionistas da Evercom e pelo CoRe Consolida I, os três representados na administração.

Nas operações – Lift, Youzz, Cic Digital e Evercom –, o fundo não está na administração e as empresas serão geridas por um único órgão de gestão, Comité Executivo de Partners, que, para além dos acionistas – Salvador da Cunha, Alberte Santos, Ander Serrano, Irene de la Casa e Rita Olmedo – integra ainda Ana Catarina Faustino e Rui Pereira, estando previsto que venham a entrar como sócios.

Salvador da Cunha e Alberte Santos assumem o cargo de co-CEO, enquanto Ana Catarina Faustino assume a direção-geral de Portugal, mantendo-se Irene de la Casa na direção-geral de Espanha.

A restante estrutura de partners em Portugal – Marta Marreiros, Diogo Ferreira da Costa e Gonçalo Boavida – junta-se à estrutura espanhola de direção, que conta com Beatriz Doce, Irene Cobo, Sonia Álvarez, Ignacio Colmenero, Ángel Gallego, Asier García e Cristina Cereceda.

A decisão de participar neste projeto de integração, explicam os sócios da Core Capital, Nuno Fernandes Thomaz e Martim Avillez Figueiredo, em comunicado antecipado ao +M, “reflete a nossa confiança nas capacidades profissionais e no sucesso que a Lift e a Evercom demonstraram nos dois mercados, o compromisso dos seus sócios com o crescimento e a inovação e a nossa intenção de contribuir para a capitalização de projetos de consolidação ibérica e crescimento“.

A entrada do fundo, explica Salvador da Cunha, “foi essencial para poder fazer a operação”. A seleção deste fundo em concreto, prossegue, deveu-se a ter sido a melhor proposta apresentada, mas também “à grande confiança em Nuno Fernandes Thomaz e Martim Avillez Figueiredo e ao conhecimento que têm do setor”, apontou, recordando que o primeiro é presidente da Centromarca e o segundo um ex-jornalista e gestor na área dos media.

A escolha da Evercom, por seu turno, “foi uma escolha mútua“. As duas agências têm vindo a colaborar ao longo dos últimos anos, têm perfis idênticos, as duas cerca de três décadas, os fundadores de ambas foram ex-jornalistas e partilham a ideia de que uma escala ibérica dá mais força do que duas operações em separado.

“Não há nenhuma agência que tenha a força, importância e influência que temos nos dois mercados. É uma operação ibérica com peso igual nos dois países“, reforça o agora co-CEO.

A fusão nasce da ideia de que as grandes marcas/empresa “ligam mais a Espanha do que a Portugal, mas ligam mais à ibéria do que a Espanha”.

“Há poucas agências a fazerem o que fazemos. Vão ajudar os nossos clientes em Espanha e vamos ajudar os deles em Portugal”, assegura.

Nesta fase inicial, as duas agências vão manter os nomes. Nascerá depois, no prazo de seis meses a um ano, uma marca umbrella, abaixo da qual surgem as marcas Lift e Evercom, nesta ordem em Portugal, na inversa em Espanha.

A faturação agregada das duas empresas situa-se em cerca de 20 milhões de euros e a sua equipa profissional – somando os três escritórios – será de 210 pessoas.

A consultora Evercom, que este ano celebrará o seu 30.º aniversário, faturou no ano passado cerca de 11 milhões de euros e conta com 130 profissionais. Ao longo destes últimos anos, a empresa duplicou a sua dimensão e trabalha empresas e associações profissionais e empresariais do mercado espanhol como a Canon, DWS, INVERCO, Termomix, Ahorra Más, Cloudera, Motorola, Estrella Galicia, John Deer, Ibercaja, Midas, Baviera, Aegon, ASNEF, Beko, ISS, Franklin Tempelton, Krispy Cream, descreve fonte oficial.

Já a Lift Consulting é uma agência de comunicação fundada há 31 anos e que, nos últimos cinco anos, duplicou o seu volume de faturação, passando de receitas de 3,64 milhões de euros em 2020 para 7,37 milhões em 2025, e trabalha marcas como a L’Oréal, KPMG, The Walt Disney Company, Coca-Cola, KPMG, Uber, NTT Data, Abbott, Merck, Julius Bär, Semapa, The Navigator Company, Secil, TAP Air Portugal, Sonae Sierra, Lusíadas Saúde, Grupo Teixeira Duarte, Grupo Mosqueteiros, Worten, Vinci Energies, Pestana Hotel Group.

Está assim concretizado o movimento avançado em novembro, em entrevista ao +M, por Salvador da Cunha. “Queremos dar um passo que nenhuma agência portuguesa deu à séria, que é ir para a Espanha”, contava o fundador da Lift.

“Na realidade, o que nós queremos é avançar para a Espanha, com uma dimensão relevante – e, portanto, é uma grande agência espanhola. No fundo é tornar este grupo, Portugal e Espanha, um dos principais grupos ibéricos de comunicação integrada”, prosseguia, falando da compra/fusão com uma agência do país vizinho.

O objetivo, como dizia sem avançar o nome da agência do país vizinho, seria criar uma grande empresa ibérica. Em termos de faturação, “vai ser muito equilibrado. Entre aquilo que vai ser a dimensão de Portugal e Espanha, vai ser muito equilibrado. E vai ser uma novidade, porque vai ser uma empresa ibérica, que tem uma grande operação em Portugal e uma grande operação em Espanha”, prosseguia em novembro.