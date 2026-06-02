Alunos do IST representam Portugal no mundial do Red Bull Basement em São Francisco

Chama-se “Lumination” e é um sistema inteligente de iluminação pública adaptativa, com o objetivo de reduzir o desperdício energético mediante uma gestão mais eficiente da iluminação urbana. Esta ideia de alunos do Instituto Superior Técnico (IST) foi a grande vencedora do Red Bull Basement e representa Portugal na final mundial, que junta, nesta quarta-feira, equipas de 40 países em São Francisco, na Califórnia (EUA).

A equipa do Instituto Superior Técnico concorre ao prémio de 100 mil dólares, destinado ao financiamento do projeto vencedor e um pacote de recursos e ferramentas, concebidos para ajudar a lançar o negócio, no valor de 25.000 dólares em créditos Microsoft Azure e mentoria da Red Bull Ventures.

Da equipa portuguesa fazem parte Vasco Pires, 21 anos, de Engenharia Informática; Liliana Silva, 21 anos, Engenharia, Gestão, Inovação e Empreendedorismo; Duarte Lopes, 22 anos, de Engenharia Física Tecnológica; e João Guilherme, 22 anos, de Engenharia Eletrotécnica.

Os estudantes saíram vencedores da final da terceira edição do Red Bull Basement — incubadora de inovação –, que juntou em palco 10 equipas finalistas, de um total de 1.313 candidaturas de jovens empreendedores e estudantes de todo o país. A competição desafiou os alunos a desenvolverem soluções inovadoras capazes de criar impacto real através da tecnologia e da inteligência artificial.

A equipa vencedora desenvolveu um sistema inteligente de iluminação pública adaptativa, com o objetivo de reduzir o desperdício energético através de uma gestão mais eficiente da iluminação urbana. De acordo com o IST, esta solução “permite detetar e prever movimento com base na velocidade e direção de peões ou veículos, calculando o número de candeeiros necessários e a intensidade de iluminação adequada”.