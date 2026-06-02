Apoio aos restaurantes afinal é para todo setor do turismo. São 15 milhões de euros

Afinal, o apoio que o ministro da Economia anunciou em janeiro para os restaurantes é para todo o setor do turismo, embora somente para microempresas, explicou esta terça-feira Manuel Castro Almeida no Parlamento. Em causa está uma dotação de 15 milhões de euros.

Segundo o governante, o apoio assumirá a forma de empréstimos até um máximo de 60 mil euros por empresa, que, em determinadas condições, pode ter uma componente de até 30% convertida em apoios a fundo perdido. A verba a fundo perdido pode ir, no máximo, a 12 mil euros.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, em causa estão os CAE 55, 56 e 47.

O ministro garante que o apoio é para quem decide investir, e não para empresas em dificuldades: “Todos os apoios que atribuímos nos sistemas de incentivos, com fundos europeus ou com fundos nacionais, são incentivos ao investimento. Isto não é dinheiro para a tesouraria das empresas, para salvar empresas que estão pré-falidas e vamos evitar a sua falência”, garantiu Castro Almeida aos deputados.

Confrontado com as declarações que fez em janeiro, na Conversa Capital, o programa da Antena 1 e Jornal de Negócios, Castro Almeida anunciou que o Governo ia apoiar as empresas que “precisam de algum investimento para se manterem em pé”. Será “um apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem aos resultados”, anunciou na altura. Condições que reiterou esta terça-feira sublinhando que a dotação reservada para esta medida são 15 milhões de euros e que a componente a fundo perdido será no máximo de 12 mil euros, se as empresas cumprirem determinadas condições.

Ao longo da audição, Castro Almeida reiterou por diversas vezes que este apoio se destina apenas a apoiar o investimento e não salvar empresas em dificuldades. “Não apoiamos a empresa porque ela está a precisar de apoio para não ir à falência. Até é proibido apoiar essas empresas. Não se pode evitar falências com dinheiro público”, frisou Castro Almeida. “Isto é um incentivo ao investimento. Se queremos qualificar o turismo, temos de investir na sua qualificação. O que estamos a dizer aos empresários é: ‘se vocês investirem, estamos aqui para apoiá-los'”, explicou o ministro da Economia.

O ministro da Economia explicou que a medida é direcionada para as microempresas, porque tradicionalmente têm mais dificuldades de acesso à banca e normalmente optam por recorrer ao Turismo de Portugal, que concede empréstimos “ao abrigo da competência legal de apoiar investimentos privados, resultante da incorporação do Fundo de Turismo. Esta atividade faz com que o Turismo de Portugal receba anualmente 200 milhões de euros de reembolsos desses empréstimos.

“Não estão ainda definidos os termos do concurso que será aberto em breve”, prometeu Castro Almeida, reconhecendo que a medida já deveria estar no terreno — a promessa inicial era em fevereiro — mas o comboio de tempestades acabou por alterar a ordem das prioridades, tal como o próprio ministro reconheceu ao ECO em abril. Questionado pelo PS sobre as razões que levaram a esse adiamento, o ministro reconheceu que teve em parte justificação a incapacidade das equipas em analisar candidaturas.

Perante as críticas dos deputados à possibilidade de parte do crédito ser convertido em apoios a fundos perdido, Castro Almeida atirou que o setor da restauração pode livremente concorrer aos fundos do Portugal 2030, onde os nível de apoio a fundo perdido são mais elevados. “No Portugal 2030, as empresas podem financiar-se com 300 mil euros, 60 deles a fundo perdido, ou seja, 180 mil”, frisou.

(Notícia em atualização)