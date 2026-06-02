Audiências. SIC descola da TVI, CNN segura liderança na informação

Após dois meses empatadas, a SIC ganhou vantagem à TVI. Na informação, a liderança permanece na CNN, mais uma vez por uma décima.

Quatro décimas separaram em maio a SIC da TVI. Apesar de ambas terem descido ligeiramente o share de audiência na comparação com o mês anterior, a estação da Impresa caiu apenas três décimas e a TVI sete décimas. De acordo com a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos, termina assim o empate que marcou os últimos dois meses, período no qual os dois canais registaram 14,8%.

Em maio, a estação da Impresa registou então um share de 14,5% e foi acompanhada em média por 294,9 mil telespectadores. Já a TVI, com um share de 14,1%, foi vista em média por 285,9 mil pessoas.

A RTP1, com um share de 11,6% (mais 0,4pp) foi acompanhada em média por 234,9 mil telespectadores e a RTP2, com um share de 0,7% mais 0,1pp), por perto de 15 mil telespectadores.

Analisando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança das 7h30 às 12h e recupera a faixa das 18h/20h, perdida em abril.

Já a SIC mantém a primeira posição entre as 12h e as 14h, mas perde o período das 14h às 18h, para a TVI. No prime time continua a SIC a liderar (por 1,4 pp), passando a liderança para a TVI daí em diante.

No ranking dos 15 programas mais vistos, as primeiras três posições são ocupadas pela RTP1, com a fina da Taça De Portugal Generali Tranquilidade, que opôs o Sporting ao Torreense, a informação pós jogo e o Telejornal. As restantes seis posições são repartidas pela SIC e pela TVI, com o SecretStory a fazer o pleno no caso da TVI e o Isto é Gozar com quem Trabalha a ocupar duas para a SIC.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, mantendo a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,6 pontos percentuais para o Now, o único destes três canais de informação que que não perdeu share de audiência no último mês.

Mais abaixo, com 1 ponto de share, surge a RTP Notícias, canal que cresceu uma décima no último mês.

Na primeira posição, e como habitualmente, surge a CMTV, acompanhada em média por 116,2 mil telespectadores em maio. No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para Globo, Hollywood, Star Channel, TVI Reality, Star Movies e SIC Mulher.

Entre os programas mais vistos, apenas o Canal 11, com a transmissão do jogo

Liga Dos Campeões Sporting X Palma, em Futsal, consegue quebrar a hegemonia da CMTV.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.