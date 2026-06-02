Autoridades fecham o trilho onde Isak Andic morreu por ser perigoso e recomendam rotas alternativas aos caminhantes

As administrações responsáveis pela gestão e conservação do ambiente natural de Montserrat concordaram em restringir temporariamente o acesso ao Camí de les Feixades, o caminho onde o empresário Isak Andic, fundador da Mango, faleceu a 14 de dezembro de 2024, devido aos riscos existentes para a segurança dos caminhantes.

De acordo com a sinalização instalada no terreno, o encerramento afeta tanto o Camí de les Feixades como o Camí de la Santa Cova e é motivada pela existência de deslizamentos de terra, deslizamentos e instabilidade do terreno devido às últimas chuvas registadas na área. Os avisos recomendam o uso de rotas alternativas, segundo o ‘El Punt Avui’.

Os cartazes são assinados em conjunto pelo Patronat de la Muntanya de Montserrat, a Generalitat de Catalunya, o Parc Natural de la Muntanya de Montserrat e a Câmara Municipal de Collbató. A decisão ganha especial relevância porque coincide com o debate judicial e de peritos iniciado em torno das circunstâncias da queda fatal do fundador da Manga.

Os avisos oficiais descrevem um cenário de risco associado a possíveis quedas de pedras e à instabilidade do terreno, circunstâncias que levaram as autoridades competentes a limitar o trânsito de visitantes pela área até nova ordem.

No fim de semana passado, os bombeiros da Generalitat tiveram de resgatar um caminhante que tinha caído de uma encosta de cerca de 10 metros entre Collbató e Santa Cova. Um helicóptero interveio na operação para a extrair.

A questão também ganhou interesse após a recente detenção de Jonathan Andic e a investigação judicial em curso sobre a morte do seu pai. Vários especialistas consultados consideram que a avaliação das características físicas do terreno é um dos elementos relevantes para reconstruir com precisão as circunstâncias de qualquer acidente que ocorra em ambientes montanhosos, especialmente em áreas sujeitas a processos de erosão, deslizamentos de terras ou modificações derivadas de fenómenos meteorológicos.

A existência de restrições oficiais de acesso por razões de segurança também reabriu o debate sobre as condições objetivas da rota e sobre a necessidade de incorporar todos os fatores topográficos e ambientais disponíveis na análise técnica dos factos.

Os órgãos responsáveis não associaram a decisão de encerrar o caso ao caso, mas sim a razões preventivas de segurança para os utilizadores da área natural. No entanto, a coincidência temporal entre as duas circunstâncias voltou a colocar o foco nas características do trilho e nos riscos associados ao percurso. As restrições permanecerão em vigor até novo aviso, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades responsáveis.