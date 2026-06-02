Azura obtém certificação B Corp para as suas entidades que operam o seu negócio de tomate-cereja

A Azura, um grupo familiar franco-marroquino, anunciou que obteve a certificação B Corp para as suas entidades que operam o seu negócio de tomate cereja, após um processo de avaliação independente realizado pela B Lab, a organização sem fins lucrativos que criou esta certificação internacional.

Este reconhecimento formaliza mais de 35 anos de elevados padrões e compromisso, e confirma a capacidade do Grupo de demonstrar impactos positivos e mensuráveis nas cinco dimensões-chave da sua cadeia de valor: governação, colaboradores, ambiente, clientes e comunidade.

A Azura indicou que, assim, demonstrou a força das suas políticas e ações concretas, em particular através da estruturação de um quadro ético ao nível do grupo, uma gestão integrada das questões de água, clima e biodiversidade, bem como o relançamento de um programa de literacia em benefício das equipas e territórios onde o Grupo opera.

O setor global de frutas e legumes conta atualmente com apenas dezasseis empresas certificadas como B Corps, e o segmento do tomate continua muito sub-representado. Além disso, apenas 2% das empresas B Corp certificadas no mundo têm mais de 1.000 funcionários, ilustrando o nível de exigência exigido para um grupo do tamanho da Azura. Segundo a empresa, a entrada da Azura nesta comunidade reforça assim a transformação dinâmica de um setor confrontado com desafios sociais e ambientais decisivos.

Azura cumpre os padrões transversais da B Lab em matérias sociais, ambientais e de governação. As empresas B Corp certificadas têm 3,1 vezes mais probabilidade de medir o seu desempenho social e ambiental, 3,7 vezes mais probabilidade de integrar objetivos sociais e ambientais nas suas decisões-chave e 2,6 vezes mais probabilidade de avaliar os seus gestores quanto à sua contribuição para o propósito.

Ao juntar-se à comunidade de empresas B Corp certificadas, Azura junta-se a 10.000 empresas que transformam a economia numa força ao serviço de humanos e seres vivos. Estas empresas têm também 2,7 vezes mais probabilidade de defender melhores padrões sociais e ambientais, contribuindo para uma economia mais inclusiva e equitativa.