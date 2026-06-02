Banca espanhola atenta à venda da participação da Fosun no BCP

A eventual venda dos 20,45% que o grupo chinês Fosun tem no capital do BCP 0,06% está a despertar o interesse de bancos espanhóis, noticia esta terça-feira o Cinco Días, que cita fontes ligadas ao setor. BBVA e CaixaBank são apontados como as instituições em que a aquisição melhor encaixaria.

A Fosun tem um plano para reduzir a sua elevada dívida, que passa pela venda de participações financeiras, e encontra-se a avaliar opções para se desfazer da sua participação no BCP, avaliada em cerca de 2,7 mil milhões de euros, segundo o jornal Expresso.

A banca espanhola observa a operação a certa distância, mas com atenção, escreve o Cinco Días. Segundo as fontes do setor ouvidas pelo jornal espanhol, que não são identificadas, há dois interessados naturais. O primeiro é o BBVA, para quem a aquisição do BCP podia ser uma opção para compensar o fracasso da OPA sobre o Sabadell, que tem um valor em bolsa semelhante ao do banco português (cerca de 14 mil milhões de euros). Seria, na prática, a entrada num novo mercado dado a dimensão residual do BBVA deste lado da fronteira.

O Cinco Días aponta ainda o Caixabank, já presente no mercado português através do BPI, e que chegou a estar na corrida pelo Novobanco, que acabou por ser vendido pela Lone Star ao francês BPCE. Assinala, no entanto, que na última apresentação de resultados o CEO do CaixaBank rejeitou novas aquisições no mercado português.

Um eventual reforço da banca espanhola em Portugal enfrentaria uma provável resistência do Governo português. No contexto da venda do Novobanco, o ministro das Finanças mostrou-se desfavorável à aquisição da instituição pelo CaixaBank. “A banca espanhola representa hoje sensivelmente um terço, talvez um pouco mais de um terço, do mercado bancário português. Creio que por uma questão de concentração e dependência esse valor não deveria subir“, disse Joaquim Miranda Sarmento em maio do ano passado. Os bancos com capital espanhol têm cerca de 40% do mercado de crédito em Portugal, segundo dados da APB relativos a junho de 2024.

Pelas 8h30, as ações do BCP estavam a subir 0,51%, para 0,9434 euros.