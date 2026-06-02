Carlos Alexandre critica PS, o Alzheimer de Salgado e elogia Passos Coelho e Chega

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) pediu à Ordem dos Advogados “a concretização dos factos face à participação apresentada relativa ao juiz desembargador Carlos Alexandre, por considerar necessário dispor de elementos adicionais que permitam a sua adequada apreciação”. O esclarecimento foi dado ao ECO depois de ter sido noticiada a possibilidade de instauração de um processo disciplinar ao juiz Carlos Alexandre, na sequência de várias publicações e comentários feitos na rede social Facebook.

“Vai haver uma epidemia de Alzheimer! Abre-se outra caixa de Pandora. Uma epidemia de Alzheimer a caminho!!!”, diz o juiz desembargador relativo – à data do post publicado no Facebook – à eventual suspensão da pena de prisão de Ricardo Salgado, o homem que Carlos Alexandre mandou prender preventivamente há mais de uma década.

Os comentários escritos com o nome “Carlos Lopes Alexandre” surgem associados a notícias partilhadas nas redes sociais. É o caso de uma notícia sobre a Operação Influencer em que o juiz escreve: “Tem bons amigos há muitos anos para o informar”, depois de António Costa assumir que o processo lhe continua vedado e que não iria falar sobre o que não conhece.

Critica ainda ainda Helena Roseta, referindo-se ao facto da socialista ter abandonado o plenário da Assembleia da República aquando o discurso de André Ventura nas comemorações do 25 de abril: “E não há ninguém que esteja farto da sua arrogância autocentrada??!!”.

Outro dos alvos de Carlos Alexandre é o atual presidente da República, António José Seguro, por ter optado viver nas Caldas da Rainha e não no Palácio de Belém. “Em Cascais era mais perto… na Oura, na Coelha, em Monte Gordo… Enfim…. Isto com 3 milhões e 500 mil votos em 11 milhões”, ironiza. Chama ainda polvo à RTP e “marajás” aos administradores da televisão pública.

Mas elogia o Chega ao defender que foi “uma excelente escolha!” o nome proposto pelo partido de André Ventura para o Tribunal Constitucional, bem como o mais recente discurso de Pedro Passos Coelho e a eventual criação de um novo partido de direita. “Isso é que era de valor! Com liberais e tudo a apresentarem-se a eleições!”.

Caso o CSM considere existirem fundamentos para avançar com um procedimento disciplinar, este será o terceiro processo envolvendo o magistrado. Num caso anterior, relacionado com o incumprimento de uma decisão de um tribunal superior, o processo acabou arquivado. O mesmo aconteceu com outro procedimento aberto devido a declarações sobre o sistema de sorteio de juízes no âmbito da Operação Marquês.

Carlos Alexandre exerceu durante vários anos funções no Tribunal Central de Instrução Criminal, onde esteve associado a investigações como os processos BES, Operação Marquês, EDP e Tancos. Em 2023 foi promovido a juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa. Desde o final de 2024, desempenha também as funções de presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde.