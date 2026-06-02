Chega propõe reforma aos 40 anos de descontos ou 65 de idade e teto máximo de 4.500 euros
Tal como já tinha sinalizado, Chega vai propor ao Parlamento que o acesso à pensão de velhice se faça aos 65 anos de idade ou 40 anos de descontos. PSD tem criticado proposta.
O Chega vai propor no Parlamento que um trabalhador possa reformar-se quando atingir 40 anos de descontos ou 65 de idade e quer colocar um teto máximo para as pensões mais altas de 4.500 euros. O anúncio foi feito pelo líder do Chega em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.
André Ventura disse que o partido quer “garantir que quem tenha 40 anos de descontos possa reformar-se, independentemente da idade”, e descer a idade da reforma para os 65 anos, como tem vindo a defender nas últimas semanas.
O Chega vai propor também que as “reformas milionárias sejam limitadas a 4.500 euros mensais” e que na administração pública ninguém receba um salário superior ao do primeiro-ministro.
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