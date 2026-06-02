Empresa de Paulo Azevedo detém 6,6 milhões de ações da Sonae

A sociedade Migracom, dominada por Paulo Azevedo, presidente do Conselho de Administração da Sonae, comprou 244.261 ações da empresa da Maia, passando a ser imputáveis ao gestor 6,6 milhões de ações, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae informou que “a Migracom, SA, dominada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, presidente do Conselho de Administração da Sonae e membro do Conselho de Administração da Migracom, SA” informou “ter adquirido, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2026, 244.261 ações da Sonae, a um preço médio ponderado de 1,9037 euros”.

Assim, após esta transação, a Migracom passa “a deter diretamente 5.030.242 ações da Sonae, participação imputável a Duarte Paulo Teixeira de Azevedo”.

Paralelamente, “considerando igualmente as 1.650.067 ações por si diretamente detidas, passam a ser imputáveis a Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, direta e indiretamente, 6.680.309 ações representativas do capital social e dos direitos de voto da sociedade”.

A Sonae fechou a sessão na bolsa de Lisboa a subir menos de 1%, para 1,86 euros.