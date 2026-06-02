Estâncias de Andorra impulsionam a época de verão com novas experiências familiares, mais circuitos de BTT e uma oferta crescente ao ar livre

A apresentação contou com a presença do diretor de marketing da Grandvalira Resorts, David Ledesma; o diretor do Ordino Arcalís, Israel Ramonet; e a diretora dos serviços de montanha de Grandvalira Soldeu-El Tarter e Pal Arinsal, Toni Rodríguez. Explicaram que a época é marcada pela promoção de novas experiências familiares, pelo crescimento da oferta ligada ao ciclismo e pela consolidação dos domínios andorranos como um destino de montanha ativo ao longo de todo o ano.

Entre as principais novidades estão as duas novas pistas do Parque de Bicicletas e do Mundo da Bicicleta de Pal Arinsal, além da remodelação de uma terceira; a extensão dos circuitos de bicicletas elétricas de Grandvalira para 114 quilómetros; a nova escultura do Urso do Acampamento na parte superior do Funicamp; o novo Labirinto na plataforma Soldeu; o Big Jump Park em El Tarter; e novas experiências culturais e digitais nas diferentes estações.

“Em Andorra temos a oferta mais completa, variada e interessante da história. Muitas iniciativas surgiram das estâncias de montanha, mas também devemos reconhecer as propostas promovidas pelos comuns e instituições”, disse Ledesma, numa época em que o objetivo é “ultrapassar o número de 176.000 visitantes e aumentar a fidelização dos clientes com estadias mais longas.”

O verão começa oficialmente este sábado, 6 de junho, com a abertura dos acessos ao Miradouro Solar de Tristaina em Ordino, Arcalís. O Pal Arinsal iniciará a época a 20 de junho, coincidindo com o Festival ANDbike e a “Warriors Trophy 2.0” Taça Catalã de Descida, enquanto o Grandvalira abrirá as suas principais atividades a 20 de junho com o Parque Familiar Mon(t) Magic em Canillo, o Golf Soldeu e o lançamento de grande parte da oferta familiar e de bicicletas elétricas. As acomodações únicas da Coleção Las Cabanas by Serras estarão disponíveis a partir de 19 de junho; o restaurante Refúgio do Lago Pessons abrirá a 4 de julho, enquanto o Funicamp estará operacional a 11 de julho.

PAL ARINSAL

A estância de La Massana continuará a ser um dos grandes centros nervosos do BTT nos Pirenéus este verão, com novas adições ao Bike Park e um calendário desportivo internacional de primeira classe. Entre as novidades está a nova pista de Lavavet, uma pista de nível azul que complementa a vasta gama de circuitos do Bike Park, um dos mais prestigiados do mundo, com mais de 60 km de percursos. Além disso, o traçado do Baixo Commencal foi adaptado para melhorar ainda mais o percurso que chega à vila de La Massana.

Por outro lado, o Bike World, a grande novidade do verão passado como principal ferramenta para o desenvolvimento e treino de BTT, apresenta como novidade a área Green Gravity Descent, que liga a parte superior do Parque de Bicicletas à base e reforça a oferta concebida tanto para utilizadores experientes como para famílias e públicos iniciantes. Esta área é complementada pelas opções de aprendizagem de ciclismo oferecidas pelo resort, com a escola, os diferentes campos de férias de verão e o Furious Club, que procura promover jovens talentos em pista de duas rodas no país.

Ao mesmo tempo, La Massana voltará a acolher grandes eventos desportivos como o Troféu Warriors 2.0 da Taça Catalã e o Festival ANDbike (20-21 de junho), o Andorra MoraBanc Classica (21 de junho), o Andorra Epic (2-5 de julho) e, especialmente, a Taça do Mundo de BTT UCI de 9 a 12 de julho, “que consolidam o posicionamento internacional do Pal Arinsal como a capital do BTT dos Pirenéus”. Rodríguez indicou.

ORDINO ARCALÍS

O resort de Ordino será, mais uma vez, o primeiro resort Grandvalira Resorts a ser inaugurado este verão, com a abertura dos acessos ao Miradouro Solar de Tristaina no sábado, 6 de junho. O resort mantém o seu compromisso de “experienciar a natureza a partir da tranquilidade e da ligação com o ambiente”, tendo como ponto de vista o centro nervoso da oferta de verão, reforçando o laço familiar. “Desde a sua abertura em 2021, recebeu mais de 460.000 visitantes e esperamos ultrapassar meio milhão este verão”, disse Ramonet.

Como novidade, o domínio incorpora o passe de esqui digital para aceder aos teleféricos, permitindo que os clientes possam comprar bilhetes através de canais digitais e aceder diretamente ao telecadeira de Creussans e ao teleférico de Tristaina. Isto irá poupar mais de 80.000 meios de comunicação de plástico. Da mesma forma, foi instalado um novo ponto de acesso Wi-Fi no Miradouro Solar de Tristaina, a uma altitude de 2.701 metros, e o acesso à fotografia de recordação do telecadeira de Creussans foi facilitado através de um código QR que permitirá o download da imagem diretamente para o dispositivo móvel.

Além disso, o Ordino Arcalís continuará a promover experiências guiadas com os Guias de Montanha de Grandvalira, com atividades como nasceres do sol no Miradouro Solar, o percurso circular dos lagos de Tristaina ou a tradicional observação do fenómeno solar no pico de Tristaina a 7 de agosto.

OFERTA FAMILIAR

Uma das principais adições é o novo Labirinto de Sedu, uma experiência imersiva integrada na natureza que transformará a plataforma de Soldeu num excelente espaço para exploração, brincadeira e aventura. O novo percurso interativo em madeira propõe desafios de orientação, trilhos escondidos, áreas secretas e um ginásio familiar no meio do ambiente natural da montanha. A atividade, concebida para todas as idades, oferece entre 30 e 45 minutos de experiência imersiva e foi concebida para evoluir com temas futuros, atividades noturnas e caças ao tesouro.

Outra novidade será o Big Jump Park em El Tarter, uma grande área insuflável ao ar livre com mais de 800 m² localizada no parque de estacionamento do setor. O espaço combinará saltos, obstáculos, desafios físicos e circuitos dinâmicos concebidos especialmente para famílias, adolescentes e grupos de amigos. Com música, ambiente festivo e áreas altamente visuais, o Big Jump Park quer tornar-se um dos locais de verão mais animados dos domínios.

Estas duas novidades juntam-se à vasta gama de atividades familiares e de aventura de Grandvalira, com outras propostas como o Parque Familiar Mon(t) Magic em Canillo ou as excursões guiadas com os Guias de Montanha de Grandvalira ao lago de Pessons ou ao lago de Abelletes, entre outros.

Da mesma forma, o Golf de Soldeu, o campo de 9 buracos localizado na maior altitude da Europa, incorpora um novo green flutuante no meio do lago de treino, que proporcionará uma dimensão lúdica e competitiva, oferecendo aos jogadores o desafio único de alcançar um hole in one espetacular rodeado de água.

Neste verão, o Funicamp irá incorporar uma nova proposta cultural ligada à figura da Ossa de Encamp, reconhecida como Património Cultural Imaterial pela UNESCO. A principal novidade será uma nova escultura localizada na parte superior do Funicamp, que representará um urso e terá cerca de 3 metros de altura. A nova escultura será o ponto final do novo percurso “Petjades enlairades” (pegadas elevadas), que reforçará a história da lenda e transformará a visita num circuito experiencial ligado ao território e à cultura local. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com o Comú de Encamp.

Além disso, a Grandvalira irá reforçar os serviços de mobilidade com dois novos veículos 4×4 com capacidade para 21 pessoas, que irão operar as rotas entre Grau Roig e Pessons e entre Solanelles e Orri de Cubil.

O compromisso com o ciclismo continua a ser um dos principais eixos do verão em Grandvalira. Este ano, expande a sua rede de circuitos de bicicletas elétricas para 114 km, adicionando 9 km novas e três rotas adicionais. Entre as novidades estão o Cabirol Loop, um circuito verde familiar localizado no Pla d’Espiolets com jogos interativos em madeira; o Anel Mollereres, no Forn de Canillo; e o novo Trilho Tamarro Flow, um trilho azul de cerca de 6 km que ligará a zona de Llosada ao sopé do El Tarter através de uma descida fluida e acessível. Os circuitos continuarão a ligar os setores de Canillo, Soldeu, El Tarter, Encamp e Grau Roig, consolidando Grandvalira como um dos maiores territórios de bicicletas elétricas nos Pirenéus.

GASTRONOMIA

A gastronomia continuará a ser um dos principais pilares da experiência de verão nos Grandvalira Resorts, com uma oferta que combina cozinha de qualidade, produtos locais e locais únicos no coração da natureza. Os diferentes domínios reforçam assim uma proposta gastronómica concebida para que os restaurantes sejam também motivo para visitar as montanhas durante os meses de verão.

Em Grandvalira, o setor de Soldeu terá novamente o Wine & Meat Bar by Jean Leon, um dos espaços gastronómicos mais distintivos do domínio, com uma proposta baseada em carnes grelhadas, vinhos selecionados e um terraço com vistas privilegiadas. A oferta será complementada pelo mini-golfe na bancada Petroni, consolidando-se como ponto de encontro para famílias e grupos.

No setor do Encamp, o Racó de Solanelles continuará a oferecer uma cantina e serviço de restaurante na parte superior do Funicamp, com uma proposta focada em carnes grelhadas e gastronomia informal no coração do vale dos Cortals. Em Grau Roig, o Refúgio do Lago Pessons irá novamente posicionar-se como um dos espaços gastronómicos mais emblemáticos do país, rodeado por lagos e paisagens de alta montanha, acessível tanto a pé como por veículos 4×4 novos. Além disso, quem procura uma experiência completa poderá usufruir de alojamento privilegiado na Las Cabanas by Serras Collection.

Em Ordino Arcalís, o restaurante La Coma e a Fast Food La Coma, em funcionamento desde 16 de maio, continuam a ser um dos grandes restaurantes do verão, com uma oferta adaptada tanto aos visitantes do Miradouro Solar de Tristaina como a caminhantes e ciclistas que visitam a zona. Ao mesmo tempo, o Refúgio Sorteny mantém o serviço de restauração e alojamento num dos ambientes naturais mais únicos do Principado, o Parque Natural de Sorteny, que no verão passado recebeu mais de 22.000 visitantes.

O Pal Arinsal completará a oferta gastronómica com espaços como o Xiringuito de la Caubella ou o Expresso, consolidando uma proposta destinada a complementar os dias do Parque de Bicicletas, atividades familiares e competições internacionais de BTT.

A oferta gastronómica é considerada uma das principais atrações turísticas dentro de uma oferta de verão, com a qual a Grandvalira Resorts continua a reforçar o seu compromisso de tornar os restaurantes uma parte essencial de um destino montanhoso de referência durante a época de verão.