Defesa

EUA planeiam estacionar bombardeiros nucleares em mais países da Europa

  • ECO
  • 9:54

A Polónia e alguns Estados Bálticos estarão interessados em acolher bases das chamadas aeronaves de dupla capacidade (DCA), que podem transportar ogivas nucleares e armas convencionais.

Os EUA estão a discutir a possibilidade de instalar bombardeiros capazes de transportar armas nucleares em mais países europeus da NATO, além dos atuais seis, avança esta terça-feira o Financial Times.

Segundo três fontes consultadas pelo jornal britânico, as autoridades norte-americanas sinalizaram a abertura à deslocação de bombardeiros nucleares táticos para outros países além de Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos, Turquia e Reino Unido.

A medida envolveria mais países a acolher as chamadas aeronaves de dupla capacidade dos EUA (DCA, na sigla em inglês), caças capazes de transportar e lançar tanto ogivas nucleares como armamento convencional. Porém, não está iminente um acordo para expandir a presença nuclear norte-americana, afirma o jornal.

Os países da ala oriental da NATO, incluindo a Polónia e alguns Estados Bálticos, estarão entre o leque de interessados para potencialmente acolher bases de DCA, estando em curso conversações através dos canais da Aliança Atlântica.

Apesar das críticas do Presidente norte-americano aos aliados europeus, por considerar que não investem o suficiente em Defesa e por dependerem dos EUA, o chefe de política do Pentágono, Elbridge Colby, já afirmou publicamente que os EUA continuarão a utilizar as suas armas nucleares para proteger os membros da NATO, mesmo que os países europeus assumam a liderança nas forças convencionais.

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