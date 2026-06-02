Exercício militar NATO no Mar Báltico terá presença naval reduzida

Os exercícios militares da NATO no Mar Báltico, que arrancam esta semana, não terão a mesma escala face aos anos anteriores, uma vez que o conflito no Médio Oriente exige a presença de navios de guerra da aliança. No entanto, o exercício deverá enviar uma mensagem de unidade e força à Rússia, segundo um alto funcionário militar alemão.

O exercício anual BALTOPS, que é realizado há mais de cinco décadas, desde 1971, vai reunir cerca de 20 embarcações de 15 Estados-membros da Aliança Atlântica com aproximadamente 6.000 funcionários, cerca de metade do tamanho dos exercícios do ano passado, num contexto de elevadas tensões no Báltico depois da Roménia afirmar que um drone russo atingiu um prédio.

Contudo, autoridades anónimas da NATO afirmaram à Reuters que a menor presença naval não reflete um descomprometimento dos aliados, mas sim realidades operacionais mais preponderantes. O BALTOPS ocorrerá entre 4 e 20 de junho e deverá ser o maior exercício naval no Mar Báltico este ano.

Os Estados Unidos vão liderar os exercícios da aliança militar, fornecendo o navio-almirante Mount Whitney, apesar de Donald Trump ter tecido fortes críticas à NATO nos últimos meses.

O contra-almirante alemão Stephan Haisch afirmou que o momento escolhido para o exercício amplifica inevitavelmente a sua relevância política. “Neste período, é um sinal da força da aliança que um grande exercício seja conduzido sob a liderança dos EUA, com ampla participação da NATO. É um sinal da unidade e da força da aliança, e estou a falar de todos os aliados“, sublinhou, citado pela Reuters.