Defesa

Exército tem OK até 3,8 milhões para sistemas de armas dos Pandur

Investimento deverá ser realizado até 2028, com as verbas a ser disponibilizadas via Lei de Programação Militar.

Pandur

O Ministério da Defesa atribuiu até cerca de 3,8 milhões de euros ao Exército Português para aquisição do apoio logístico integrado para a sustentação dos sistemas de armas das viaturas blindadas de rodas Pandur. O investimento será assegurado por verbas da Lei de Programação Militar (LPM).

O aumento do emprego das viaturas blindadas — no “âmbito das Forças Nacionais Destacadas, projetadas para diversos teatros de operações, em resposta aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português” — ampliou, “de forma significativa, as necessidades de sustentação” dos sistemas de armas dos Pandur, de modo a garantir de forma contínua a sua operacionalidade, justifica o Ministério da Defesa num despacho de 27 de maio publicado esta terça-feira no Diário da República.

Nesse sentido, o Ministério tutelado por Nuno Melo autorizou ao Exército a “assumir o encargo plurianual e a realizar a respetiva despesa com a aquisição do apoio logístico integrado para a sustentação do Sistema de Armas Viatura Blindada de Rodas PANDUR II 8X8 até ao valor global máximo de 3.821.138,00 EUR (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e trinta e oito euros), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor”, montante a “financiar por verbas inscritas no orçamento do Exército, na Lei de Programação Militar, na Capacidade ‘Sustentação Logística da Força Terrestre'”, pode ler-se em Diário da República.

Esse montante deverá ser realizado entre 2026 e 2028, com montantes distribuídos durante esse período: 1.626.016,00 euros em 2026; um total de 1.097.561,00 euros no ano seguinte e, por fim, 1.097 561,00 euros. Os montantes fixados para os anos económicos de 2027 e 2028, “podem ser acrescidos do saldo apurado na execução orçamental dos anos anteriores”.

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