Galáxia Skyfood do Savoy Palace lança novo menu

O restaurante do Savoy Palace, na Madeira, tem uma nova proposta. Chama-se À Volta do Sol e é assinado pelo chef Roberto Ramos.

O Galáxia Skyfood, integrado no Savoy Palace, no Funchal, tem um novo menu de degustação, À Volta do Sol, assinado pelo chef Roberto Barros.

A proposta parte da Madeira e cruza referências do mar e da montanha, com pratos como caldo de peixe fumado sobre chawanmushi de funcho, truta do Seixal com maracujá e ovas, brioche de especiarias tradicionais, banana fermentada, lapa, citrinos e ervas frescas. O percurso tem nove momentos, custa 195 euros e pode ser acompanhado por harmonização vínica de 95 euros, de acordo com o restaurante.

“Queríamos uma cozinha mais fluida, mais viva e mais ligada ao sabor e à memória. Uma experiência que se revelasse naturalmente, sem necessidade de grandes explicações”, afirma Roberto Barros. O chef tem mais de 18 anos de experiência em gastronomia e enologia e passou por projetos na Madeira, incluindo o Armazém do Sal. Já o Galáxia Skyfood integra a coleção Savoy Signature, que identifica a gastronomia como um dos eixos centrais da marca.

Além do menu À Volta do Sol, o Galáxia Skyfood passa a apresentar Anéis de Saturno, menu de degustação de sete momentos, de 150 euros, com pairing de 80 euros; e Matéria Viva, menu vegetal de seis momentos por 100 euros, com pairing de 70 euros.

A nova fase do Galáxia estende-se também ao serviço de mesa, que agora apresenta peças desenvolvidas em exclusivo pelo Studio Neves, produzidas artesanalmente em Portugal.

O restaurante tem 24 lugares e funciona apenas ao jantar, mediante reserva, encerrando à segunda-feira.