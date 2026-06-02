Idea Spaces celebra 12º aniversário com lançamento de cerveja “Clink” em parceria com a Musa

“Quisemos criar algo que representasse aquilo que o Idea Spaces sempre foi: pessoas a ligarem-se a outras pessoas num ambiente que promove a felicidade", explica Diogo Fabiana, CEO da Idea Spaces.

A rede de espaços de cowork Idea Spaces juntou-se à Musa para a criação da sua primeira cerveja, a Clink. Esta iniciativa assinala o 12.º aniversário da empresa e pretende refletir uma das suas missões centrais desde a sua origem — a promoção de ligações entre pessoas.

“Para celebrar o nosso 12.º aniversário, quisemos criar algo que representasse aquilo que o Idea Spaces sempre foi — pessoas a ligarem-se a outras pessoas num ambiente que promove a felicidade. Ao longo destes últimos anos, tivemos milhares de conversas, colaborações, amizades e negócios que começaram dentro da nossa comunidade”, explica Diogo Fabiana, CEO do Idea Spaces, citado em comunicado.

Tal levou a quererem reforçar a sua oferta “através de uma cerveja que quebra o gelo e que representa várias conquistas e crescimentos, e também através da abertura dos clubes a todos os interessados em conhecer o ecossistema”.

Por sua vez, José Veríssimo, diretor comercial da Musa, explica que “a melhor cerveja é sempre aquela que junta pessoas”. “A Clink foi criada com esse propósito — ser o ponto de partida para conversas, ideias e novas ligações dentro da comunidade do Idea Spaces. Esta colaboração reflete, por isso, o tipo de empresas que procuramos para as nossas parcerias — marcas com identidade e com uma visão clara sobre a experiência que querem criar”, acrescenta.

Além da criação da bebida, o Idea Spaces anunciou a abertura dos seus clubes temáticos (communities) a não-membros. O espaço de cowork já conta com grupos dedicados ao futebol e ao padel. Foi ainda revelada a criação de um novo clube — o Active Community — focado no movimento, bem-estar e num estilo de vida ativo, cujo lançamento está previsto para breve.