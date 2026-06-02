Izidoro aposta em edição limitada de salsichas para celebrar Mundial

Sob o mote "Adeptos do Sabor e de Portugal", a marca apresenta quatro frascos em edição especial que celebra o futebol, o convívio e o orgulho nacional. O trabalho foi realizado internamente.

A Izidoro lançou uma edição limitada das suas salsichas inspirada no espírito de adepto e nos momentos de convívio à volta do futebol, em antecipação do Mundial 2026.

A embalagem foi redesenhada com elementos visuais que remetem para o orgulho e a identidade portuguesa, incluindo padrões inspirados no brasão da Bandeira Nacional. “Cada frasco foi pensado como uma homenagem ao universo do futebol. Os formatos de 5 e 9 unidades remetem simbolicamente para os números dos jogadores em campo, transformando um produto do quotidiano num pequeno ritual de apoio à Seleção”, explica a marca portuguesa, em comunicado.

Com este lançamento, a marca quer reforçar a sua presença nos momentos de convívio à volta do futebol. A iniciativa surge na sequência da edição lançada durante o Euro 2024.

“Em Portugal, o futebol vive-se à mesa, entre amigos e família. Queremos que a Izidoro continue a fazer parte desses momentos tão portugueses, sobretudo num verão em que todos vamos estar a torcer pela Seleção,” afirma Inês Silva, brand manager da Izidoro.

Sob o mote “Adeptos do Sabor e de Portugal”, toda a campanha foi trabalhada internamente, sendo reforçada nas redes sociais da marca e na loja online até junho, acompanhando o calendário competitivo da Seleção Nacional.