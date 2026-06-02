LaLiga EA Sports bate o seu recorde histórico de assistência em estádios

LaLiga EA Sports encerrou a época 2025/26 com um novo recorde histórico de assistência para estádios da primeira divisão do futebol espanhol.

Conforme noticiado na segunda-feira, durante a época recentemente terminada, um total de 11.693.679 espetadores assistiram aos estádios da LaLiga EA Sports, superando o recorde histórico anterior e confirmando a tendência ascendente que a competição tem vindo a registar nos últimos anos. Este valor representa um aumento de 4,2% em comparação com a época 2024/25.

Além disso, foi estabelecido um novo recorde histórico ao atingir 84,9% de ocupação nos estádios. Foi também registada a maior média de assistência desde 2014/15, com 31.018 espetadores, “refletindo o crescente interesse e lealdade dos adeptos para com a competição”.

“Estes dados tornam-se ainda mais relevantes quando vários estádios sofreram limitações de capacidade resultantes de obras de remodelação e melhoria nas suas instalações, como o Spotify Camp Nou (FC Barcelona), o Coliseu (Getafe CF) ou a Abanca Balaídos (Celta). Precisamente, este registo histórico também destaca o esforço significativo que os clubes da LaLiga EA Sports estão a fazer para continuar a promover a transformação e modernização das suas infraestruturas, com o objetivo de oferecer uma melhor experiência aos adeptos e adaptar os estádios às suas novas demandas”, explicou.

A evolução positiva dos dados de assistência e ocupação “confirma que o futebol profissional espanhol continua a desfrutar de uma saúde magnífica e de uma enorme capacidade de atração, tanto dentro como fora dos estádios”. Na ausência do saldo final de assistência também na LaLiga Hypermotion, a LaLiga valoriza “este novo marco de forma muito positiva, que reflete o compromisso conjunto de clubes e adeptos em continuar a projetar o futebol espanhol e consolidar uma experiência cada vez mais atrativa e próxima para todos os adeptos”.