Mais 34 mil alunos sabem que “no poupar está o ganho”. Conheça os vencedores na literacia financeira

Perto de 34 mil alunos, provenientes de cerca de uma centena de municípios espalhados pelo país, participaram na edição deste ano do programa de literacia financeira “No Poupar Está o Ganho”, que desafiou os estudantes a aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo em projetos práticos com impacto na comunidade escolar.

Promovido pela Fundação António Cupertino de Miranda, desde que foi criado em 2010, este programa dirigido a alunos do pré-escolar ao secundário e que serviu de base ao referencial de Educação Financeira do Ministério da Educação já envolveu quase 150 mil alunos em mais de 150 concelhos de norte a sul, segundo os dados fornecidos ao ECO.

A entrega dos prémios às 27 turmas vencedoras a nível nacional – as distinguidas a nível municipal podem ser consultadas aqui – aconteceu esta terça-feira durante um encontro que juntou mais de 800 alunos e professores na sede da fundação, no Porto. Participou igualmente Matilde Gouveia Rocha, vereadora da Educação no executivo de Pedro Duarte, que destacou o impacto da literacia financeira na igualdade de oportunidades e na tomada de decisões pessoais e profissionais.

“Quando municípios, escolas, parceiros institucionais, mecenas e a Fundação trabalham em conjunto, a educação deixa de ser apenas um processo de transmissão de conhecimentos para se afirmar como uma verdadeira ferramenta de transformação social”, frisou Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da histórica instituição portuense, fundada em 1964.

Além deste programa que visa desenvolver competências como a poupança, a gestão do orçamento, a compreensão do risco e a definição de objetivos de vida, a fundação já desenvolveu projetos dedicados à promoção da literacia financeira junto de outros públicos: “Eu e a Minha Reforma”, para população adulta e sénior; “Por Tua Conta”, para o Ensino Profissional; e “Educação Financeira: Uma Necessidade Especial”, para pessoas com défice cognitivo.

Veja a lista completa de premiados

Pré-Escolar

1.º Lugar: Escola Básica de Campelo, Sobrado – Valongo. Turma EPEC1

Ciclo 1º – 2º Ano

1.º lugar: EB de Castro Daire. Turma: 1º B

2.º lugar: Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga. Turma 2º B

3.º Lugar: EB Professor Manuel Sérgio, Lisboa. Turma 2.º A

Ciclo 3º Ano

1.º Lugar: Escola Básica de Infantas, Guimarães. Turma 3.º I

2.º Lugar: Escola Básica de Pedras Rubras, Maia. Turma 3º A

3.º Lugar: Escola Básica de Serrinha, Marco de Canaveses. Turma SER 3

Menção Honrosa Replicabilidade: Escola Básica de Seixo, Gondomar. Turma S3

Menção Honrosa Atualidade (Seguros): Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga. Turma 3.ºA

Ciclo 4º Ano

1.º Lugar: Escola Básica António Fogaça, Barcelos. Turma 4.ºB

2º Lugar e Prémio Empreendedorismo: Escola Básica Luís Van Zeller de Macedo, Amarante. Turma 4º F

3.º Lugar: Escola Básica n.º 1 de Prado, Vila Verde. Turma 4.º 10

Menção Honrosa Inclusão: Escola Básica de São Martinho, São Martinho do Campo, Santo Tirso. Turma 4 SM2

Ciclo 5º – 6º Ano

1.º Lugar: Escola Básica e Secundária de Paredes. Turma 6.ºH

2.º Lugar: Escola Artística do Conservatório de Música do Porto. Turma 6.ºB

3.º Lugar: Escola Básica António Alves de Amorim, Lourosa – Santa Maria da Feira. Turma 6.ºB

Menção Honrosa Criatividade: Escola Básica Afonso de Paiva, Castelo Branco. Turma 5.º 1

Menção Honrosa Continuidade: Colégio de S. Gonçalo de Amarante – Escola Católica. Turma 6º B

Menção Honrosa Solidariedade: Escola Básica de Castro Daire. Turma 6.ºA

Ciclo 7º – 8º – 9º Ano

1.º Lugar: Escola Básica e Secundária de Arcos de Valdevez. Turma 8º E

2.º Lugar: Escola Básica João Roiz, Castelo Branco. Turma 8.º D

3.º Lugar: Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches, Penamacor. Turma 9.ºA

Menção Honrosa Atualidade (Seguros): Escola Básica João Roiz, Castelo Branco. Turma 8.º E

Premio Especial Seguros: Escola Básica de Abação, Guimarães. Turma 8º C

Ciclo 10º – 11º – 12º Ano

1.º Lugar: Escola Secundária D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão. Turma 11º 4

2.º Lugar: Escola Secundária Abel Salazar, São Mamede de Infesta – Matosinhos. Turma 10.º B

3.º Lugar: Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade, Oleiros. Turma 10.º A