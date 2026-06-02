Novo governo dinamarquês anuncia corte de impostos

O novo governo dinamarquês, de centro-esquerda, vai apostar em cortes de impostos, melhorias no sistema social, medidas ambientais e manter a linha dura na imigração, afirmou esta terça-feira a primeira-ministra em funções, Mette Frederiksen.

A social-democrata Frederiksen, que vai governar pela terceira legislatura consecutiva, informou na véspera o rei Federico X sobre o acordo com o Partido Socialista Popular, o centrista Os Moderados e o Partido Radical Liberal para formar um governo, ao fim de 69 dias de negociações, um recorde na história do Estado.

A coligação governamental é suportada por 82 dos 179 lugares de deputado, mas tem ainda o apoio de duas forças de esquerda, a Lista Unitária e a ecologista A Alternativa.

“A direção política é mais do que a soma dos nossos quatro partidos. É o resultado de uma colaboração cheia de confiança. Tornámos possível o impossível”, disse Frederiksen, em conferência de imprensa conjunta com os líderes dos outros partidos incluídos em um governo que se definiu como “um trevo de quatro folhas”.

O acordo entre os quatro partidos desce o imposto sobre as empresas em três pontos percentuais para 19% e elimina vários escalões fiscais, corta para metade o IVA sobre alimentos e elimina-o para frutas e vegetais.

Entre as medidas sociais figuram transporte público gratuito para os menores de 22 anos, cuidados dentários gratuitos e mais ajuda para os pensionistas e nas ambientais estão a proibição nacional do uso de pesticidas e a duplicação da superfície dedicada à produção ecológica, bem como uma exploração porcina respeitadora do ambiente.

O acordo de governo realça a soberania, a integridade territorial e o direito à autodeterminação no Reino de Dinamarca, que também integra a Gronelândia e as Ilhas Faroe. Inclui também um compromisso para modernizar o reino e reforçar a defesa no Ártico, uma das exigências dos EUA.

O complexo e fragmentado panorama político – com até 12 partidos com representação parlamentar e sem um bloco político com maioria – dificultou as negociações, arbitradas pelo Os Moderados, que decidiram apoiar um governo de centro-esquerda.

O Partido Social-Democrata foi o mais votado, com 21,9%, que, não obstante, foi o seu pior resultado em um século, à frente do Partido Socialista Popular (11,5%) e do Partido Liberal (10,2%), que registou o pior resultado de sempre.