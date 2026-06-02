Paxlegal promove três advogados a associados seniores
A Paxlegal acaba de promover Marta Ivanchyshyn, Rita Correia Nunes e Murillo Costa Sanches a associados seniores.
A Paxlegal acaba de promover Marta Ivanchyshyn, Rita Correia Nunes e Murillo Costa Sanches a associados seniores.
“Estas promoções refletem o reconhecimento do mérito, dedicação, evolução profissional e contributo estratégico de cada um para o desenvolvimento da firma, representando um passo natural num percurso construído com consistência, compromisso e alinhamento com os valores da Paxlegal”, segundo comunicado do escritório.
Para António Patrício, Sócio Fundador da Paxlegal: “O crescimento da Paxlegal fazse através das pessoas. Estas promoções refletem, não apenas mérito individual, mas também a consolidação de uma equipa cada vez mais forte, madura e preparada para responder aos desafios do mercado”. E remata: “Temos muito orgulho no percurso da Marta, da Rita e do Murillo e estamos muito satisfeitos por vê-los assumir esta nova etapa”.
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