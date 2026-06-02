Portugal recebe em julho o maior congresso mundial do azeite

Portugal vai receber, entre 2 e 3 de julho, o ‘Olive Oil World Congress’ (OOWC), o maior evento dedicado ao setor do azeite, que vai reunir investigadores, produtores e empresas de vários países, anunciou o Governo. O evento, organizado pela Agrifood Comunicación, terá lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, depois de uma primeira edição realizada em Madrid, em 2024.

Citado em comunicado, o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, defendeu que este é o reconhecimento de Portugal ser “um dos principais produtores e exportadores mundiais de azeite, resultado de anos de investimento, modernização, inovação tecnológica e aposta na qualidade”.

O programa inclui o debate de temas como o futuro do setor, incluindo a adaptação às alterações climáticas, a digitalização e a aplicação da inteligência artificial. Segundo dados avançados pelo Governo, para a campanha de 2025/2026 estima-se uma produção de cerca de 179.000 toneladas, um valor semelhante ao ano anterior.

“O setor oleícola é hoje um ativo estratégico para Portugal. Para além da sua relevância económica e exportadora, desempenha um papel fundamental na coesão dos territórios rurais, na sustentabilidade ambiental e na competitividade do setor agroalimentar nacional. Num contexto internacional cada vez mais exigente, é essencial continuar a investir na inovação, no conhecimento e na criação de condições que permitam ao setor manter a sua trajetória de crescimento e afirmação internacional”, acrescentou José Manuel Fernandes.