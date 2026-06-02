Procura por produtos de ortopedia desportiva cresce 4% nas farmácias

A procura acumulada por produtos ortopédicos desportivos nas farmácias comunitárias cresceu 4% no último ano, segundo o Cofares Trends Observatory, que também regista um aumento significativo nos primeiros meses de 2026.

Nos últimos anos, observou-se um aumento notável da procura nos períodos pós-feriados, com picos sazonais históricos na primavera e no outono. No entanto, segundo dados do Observatório, o primeiro trimestre de 2026 quebrou esta dinâmica, mostrando crescimento contínuo desde janeiro. Março, em particular, estabeleceu um recorde de vendas, antecipando a preparação para a época desportiva em meses de tempo favorável.

A chegada do bom tempo sinaliza o início de uma época particularmente ativa para quem pratica desportos ao ar livre. Com o aumento das temperaturas e das horas de luz, maratonas, corridas populares e treinos ao ar livre estão a multiplicar-se por toda Espanha, incentivando muitas pessoas a retomar ou intensificar a sua atividade física.

Isto implica também uma maior necessidade de prevenir e tratar lesões musculares e articulares através de produtos específicos para usar durante e após o exercício. Joelheiras, órteses para o tornozelo, palmilhas, meias de compressão e bandas de suporte, entre outros, tornam-se aliados essenciais para praticar desporto de forma confortável e segura.

Predominam os produtos ortopédicos para exercício, representando 98% da procura deste segmento nas farmácias e crescendo 4% no último ano. Os produtos ortopédicos para recuperação pós-treino, que representam os restantes 2%, registaram uma recuperação excecional em março de 2025, regressando depois a uma tendência estável e ligeiramente crescente em direção a 2026.

Em termos de distribuição geográfica, a Comunidade de Madrid lidera o ranking nacional, representando 25% da procura total por produtos ortopédicos desportivos, 8% mais do que no ano anterior. Segue-se a Catalunha, com 13% (+5%), e a Comunidade Valenciana, com 11% (+2%). Esta tendência reflete um aumento generalizado da procura em grande parte de Espanha.