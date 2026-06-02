“Quem bebe percebe” dizem as Três da Manhã em campanha da Vimeiro

Com criatividade da Coming Soon, produção da Show Off MOLA e planeamento de meios da WaveMaker, a campanha divide-se em três filmes, com presença em televisão, connected TV, digital e redes sociais.

“Quem bebe percebe” é o mote da nova campanha da Vimeiro Gás, que pretende reforçar o seu posicionamento como a segunda água com gás mais vendida de Portugal. Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão são as protagonistas.

Com criatividade da Coming Soon, produção da Show Off MOLA e planeamento de meios da WaveMaker, a campanha divide-se em três filmes, com presença em televisão, connected TV, digital e redes sociais da marca.

“A nova campanha aposta numa linguagem inspirada no quotidiano e no humor, agora amplificada pela cumplicidade e irreverência das três protagonistas, que dão vida a diferentes tons humorísticos onde Vimeiro Gás surge como uma escolha natural para quem sabe exatamente do que gosta”, explica a marca.

“A ligação Às Três da Manhã aconteceu de forma quase espontânea. Reconhecemo-nos na energia única, na autenticidade e na cumplicidade que a Ana, a Joana e a Inês, também de forma inovadora e irreverente, se nos apresentam todas as manhãs. Mais do que uma parceria, é um verdadeiro match entre identidades que se cruzam de forma genuína. As Três da Manhã vieram agitar o mundo da rádio, a Vimeiro veio agitar o mundo das águas”, destaca em comunicado Diogo Abreu, CEO da Água do Vimeiro.

Depois da campanha lançada em 2025, em que a marca assumia aquilo que “não faz” face à concorrência, a Água do Vimeiro dá assim continuidade à criatividade lançada, mantendo o tom humorístico.

Por coincidência, esta campanha é lançada pouco depois de a Frize ter dado continuidade ao seu posicionamento para “bens-dispostos” no lançamento da sua nova gama de mocktail, os Mocktail Frize Botânicos.

Nesta, e com o lema, “Mocktails é só para bem-dispostos”, a Bar Ogilvy recrutou os músicos Nelson e Sérgio Rosado, os Anjos, que, no ano passado, se destacaram por não terem estado propriamente bem-dispostos, numa referência ao processo judicial que os opôs à humorista Joana Marques.