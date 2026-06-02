Reino Unido adota rede de satélites militarizada da SpaceX

O Reino Unido terá começado a usar a rede de satélites militarizada Starshield, da empresa SpaceX de Elon Musk, tornando-se um dos primeiros países, além dos Estados Unidos, a adotar a variante governamental do Starlink, segundo adiantaram duas pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.

De acordo com as fontes ouvidas pela agência de notícias, o Ministério da Defesa britânico começou a transição do seu tráfego militar operacional para o serviço Starshield no início deste ano, uma rede mais dispendiosa, com características de segurança mais apertada, dirigida para missões militares e serviços de inteligência, enquanto o enquanto o serviço de banda larga Starlink é direcionado ao mercado empresarial e ao público em geral.

À Reuters, o ministério da Defesa britânico não comentou sobre o uso do serviço Starshield, adiantando apenas que os militares britânicos utilizam o Starlink para fins não operacionais, como manter contacto com a família durante um destacamento, vincando que “não é usado para operações militares”. O ministério acrescentou que recorre a diversos fornecedores para as operações das forças armadas.

A rede de satélites Starshield, desenvolvido para o governo dos EUA, foi projetada para missões militares e de inteligência com recursos de segurança aprimorados, enquanto o serviço de banda larga padrão Starlink da SpaceX é direcionado ao mercado empresarial e ao público em geral.