Salgado está livre de cumprir pena de prisão

Ricardo Salgado não vai cumprir pena de prisão efetiva. O tribunal definiu que as penas aplicadas ao ex-líder do BES nos processos EDP/Manuel Pinho e no processo autónomo da Operação Marquês ficam agregadas em 13 anos de prisão, mas será cumprida de forma suspensa. Salgado tinha sido condenado a oito anos e a seis anos e três meses de prisão.

A juíza fundamentou a suspensão da pena pela mais recente perícia médica que confirmou a doença de Alzheimer e que o antigo banqueiro está incapaz de compreender o significado e os efeitos da pena.

(Notícia em atualização)