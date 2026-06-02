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Em atualização Salgado está livre de cumprir pena de prisão

A juíza fundamentou a suspensão da pena pela mais recente perícia médica que confirmou a doença de Alzheimer. Ex-banqueiro encontra-se incapaz de compreender o significado e os efeitos da pena.

Ricardo Salgado não vai cumprir pena de prisão efetiva. O tribunal definiu que as penas aplicadas ao ex-líder do BES nos processos EDP/Manuel Pinho e no processo autónomo da Operação Marquês ficam agregadas em 13 anos de prisão, mas será cumprida de forma suspensa. Salgado tinha sido condenado a oito anos e a seis anos e três meses de prisão.

A juíza fundamentou a suspensão da pena pela mais recente perícia médica que confirmou a doença de Alzheimer e que o antigo banqueiro está incapaz de compreender o significado e os efeitos da pena.

(Notícia em atualização)

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